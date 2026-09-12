به گزارش خبرنگار مهر، نادر محمدی مدافع ایرانی تیم فوتبال اسپارتاک کوستروما در ایران با پرتابهای پشتکدار بیش از ۱۰ پاس گل به نام خود ثبت کرده و حتی یک بار هم موفق شده با همین روش گل بزند.
او درباره این تکنیک به خبرگزاری تاس روسیه گفت: در دوران جوانی در ایران در رشته ژیمناستیک فعالیت میکردم و بعد از آن به صورت شخصی تمریناتم را ادامه دادم. از دوران نوجوانی این نوع پرتاب اوت را انجام میدهم. نخستین پاس گل خود را حدود هفت سال پیش در ایران ثبت کردم. وقتی برای حضور در روسیه دعوت شدم، مطمئن بودم که این روش اینجا هم جواب خواهد داد. در مجموع دوران حرفهایام بیش از ۱۰ پاس گل با این شیوه دادهام.
بلندترین پرتاب اوت نادر محمدی در دوران حرفهایاش نیز در زمان حضورش در تیم ایرانی پیکان ثبت شده است؛ جایی که او توپ را از نیمه زمین خودی تا تیر دروازه تیم ذوبآهن پرتاب کرد.
محمدی در سال ۲۰۲۰ نیز تا آستانه ثبت یک گل مستقیم از روی پرتاب اوت مقابل گلگهر پیش رفت. این گل به دلیل برخورد جزئی توپ با علیرضا حقیقی دروازهبان گلگهر به نام محمدی ثبت شد. ویدیوی این اتفاق نیز از سوی رسانههایی مانند گاردین منتشر شد.
اما شاید جالبترین داستان درباره پرتابهای اوت محمدی به دیدار پیکان و فولاد مربوط شود. گفته میشود تیم فولاد پیش از این مسابقه، برای محدود کردن تأثیر پرتابهای اوت محمدی، به صورت عمدی محدوده محل پرتابها را باریکتر و آن قسمت را گلآلود کرده بود.
آیا پرتابهای پشتکدار محمدی قانونی است؟
پرسش آخر این است که آیا کاری که محمدی انجام میدهد از نظر قوانین فوتبال قانونی است؟ پاسخ کوتاه این است: بله.
بر اساس قوانین هیئت بینالمللی فوتبال (IFAB)، بازیکن میتواند پیش از اجرای پرتاب اوت پشتک بزند، به شرطی که هنگام رها کردن توپ، سه شرط را رعایت کند:
۱.رو به زمین مسابقه باشد؛
۲. با پاهای خود خط طولی یا بخشی از زمین در مجاورت آن را لمس کند؛
۳. توپ را با هر دو دست و از پشت سر و بالای سر به داخل زمین پرتاب کند.
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