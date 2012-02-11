یونانی ها در اعتراض به لایحه کاهش بودجه به خیابانها آمدند

تصویب پیش نویس لایحه کاهش بودجه از سوی دولت ائتلافی یونان که اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول آن را پیشنهاد داده بودند، باعث شد تا هزاران یونانی امروز شنبه به درخواست رهبران اتحادیه های کارگری در اعتراض به این طرح جدید تظاهرات گسترده ای را در شهرهای آتن و "سالونیک" برگزار کنند.

رسانه های غربی حضور معترضین را در آتن 3 هزار و 500 نفر و در سالونیک 4 هزار نفر برآورد کرده اند.

طرح ریاضت اقتصادی شامل کاهش دستمزدها تا 22 درصد، حذف 150 هزار فرصت شغلی در بخش های دولتی و کاهش حقوق بازنشستگی می شود که این موضوع باعث افزایش نارضایتی ها از عملکرد اقتصادی دولت شده است.

همزمان با تصویب این لایحه با هدف دریافت کمک مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به منظور جلوگیری از ورشکستگی یونان، 6 مقام یونانی از جمله 2 عضو سوسیالیست، وزیر حمل و نقل، معاون وزیر دفاع و وزیران مشاور در بخش کشاورزی و مبادلات دریایی و معاون وزیر خارجه از سمت خود کناره گیری کرده و مخالفت خود را با اعمال دور جدیدی از تدابیر ریاضت طلبانه اعلام کردند.

همزمان با بدهی های سنگین دولت یونان و اوضاع نابسامان اقتصادی در این کشور، ارائه بسته جدید مالی منطقه یورو به ارزش 170 میلیارد دلار برای کمک به دولت یونان از اکتبر سال گذشته تاکنون به تعویق افتاده است.