به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناظمی اردکانی در بازدید از گنجینه اسناد هویتی مشاهیر و بزرگان، مراجع و شهدا مستقر در اداره ثبت احوال شهرستان قم، گفت: کلیه ادارات ثبت احوال در استان‌های کشور باید هر چه بیشتر از اسناد مشاهیر و بزرگان استان و شهر خود در آرشیو گنجینه اسناد استفاده کنند.



وی در ادامه یادآور شد: وجود شخصیت های بزرگ مذهبی، علمی، هنری و شهدای والامقام، سرمایه غنی و عظیم فرهنگی استان قم است که نقشی بی بدیل در انتقال فرهنگ ناب و اصیل اسلامی ایرانی به نسل جدید دارد.



رئیس سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اهمیت ثبت و نگهداری از آثار هویتی نخبگان و فرهیختگان جامعه، تاکید کرد: معرفی و شناساندن این مفاخر به نسل های جدید از جمله مهمترین کارکردهای گنجینه اسناد سجلی شخصیت های برجسته استان قم است.



وی همچنین در ادامه برنامه‌ها خود در سفر به قم از پروژه آرشیو الکترونیکی ثبت احوال استان قم بازدید کرد.



لازم به ذکر است کلیه اسناد موجود در استان قم بیش از یک میلیون و سیصد هزار سند است که تعهد اداره کل ثبت احوال قم تا پایان اسفند ماه سال جاری تعداد 700 هزار سند بوده که تا کنون تعداد 830 هزار سند اسکن، 525 هزار سند داده آمایی و 420 هزار سند به پایگاه داده مرکزی انتقال داده شده است.



ضرورت تکریم ارباب رجوع در سازمان ثبت احوال



رئیس سازمان ثبت احوال کشور همچنین در جریان بازدید از سالن جدیدالاحداث پیشخوان اداره ثبت احوال شهرستان قم، بر اهمیت خدمت رسانی صادقانه به مردم تاکید کرد و گفت: رسیدگی به مطالبات به حق مردم نیازمند سعه صدر و پاسخگویی مناسب و مطلوب است که باید بیش از پیش مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.



وی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته توسط مدیریت و کارکنان این اداره کل، ایجاد این سالن را از تدابیر مناسب برای تسریع در روند خدمت رسانی به مردم ذکر کرد و گفت: تکریم ارباب رجوع در این مرکز که نسبت به سایر ادارات از حجم گسترده تر مراجعه شهروندان برخوردار است ضرورتی است که امید می رود در سایه تامین امکانات مورد نیاز در کنار کارکنان اداره محقق شود.



ناظمی اردکانی همچنین از ایجاد میز خدمت در سالن جدیدالاحداث پیشخوان در این اداره ابراز رضایت کرده و توصیه هایی جهت بهتر شدن امور ارائه کرد.

