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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۷

فرماندار محلات:

بیش از 20 طرح عمرانی در محلات به بهره‌برداری رسید

بیش از 20 طرح عمرانی در محلات به بهره‌برداری رسید

محلات - خبرگزاری مهر: فرماندار محلات گفت: در ایام دهه فجر بیش از 20طرح عمرانی در شهرستان محلات به بهره برداری رسید.

غلامعلی یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهربا اعلام اینکه بیش از 20 طرح عمرانی در دهه فجر در این شهرستان به بهره برداری رسیده، افزود: با حضور استاندار استان مرکزی پروژه آبرسانی به محلات از منطقه دره سا و سامانه تله مترینگ محلات و نیم ور با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال افتتاح شد.

 وی فزود: افتتاح جایگاه CNG شهرداری محلات و سه کارخانه سنگ از دیگر پروژه های عمرانی این شهر است که با حضور استاندار به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان محلات گفت:افتتاح کانال آب کشاورزی نیم ور، کلنگ زنی خانه محرومین محلات، افتتاح 8 واحد منزل مسکونی در شهر نیم ور و برق رسانی به مسکن مهر کوی بعثت محلات و سایت مسکن مهر نیم ور بخش دیگری از پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر امسال بود.
 
 یارمحمدی گفت: ستاد گرامیداشت ایام الله دهه فجر امسال بیش از 60 برنامه متنوع را در سطح شهرستان پیش بینی کرده بود.
 
وی در پایان نواخته شدن زنگ انقلاب، دیدار با امام جمعه محلات و نیم ور، ویزیت رایگان بیماران، دیدار با خانواده های شهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی و حضور در راهپیمایی 22 بهمن را بخشی از برنامه‌های این ستاد عنوان کرد.
کد مطلب 1532682

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