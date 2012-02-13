پیگیری مصوبات دولت در بخش شهرکهای صنعتی گلستان/ سه سفر با 12 مصوبه

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ریاست محترم جمهور و هیئت دولت سه سفر به استان گلستان داشته اند که در مجموع 12 مصوبه و 2 توافق در مورد شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان داشته است.

وی اظهار داشت: این مصوبات باعث کاهش آلایندگی های زیست محیطی ، افزایش جذب سرمایه گذاری در مناطق محروم ، رشد دانش افزایی واحدهای صنعتی و... شد.

بیرودیان عنوان کرد: تعداد مصوبات سفر اول در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان سه مصوبه است که تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی کل استان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از جمله آن است.



وی بیان داشت: احداث یک واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی علی آباد و انجام مطالعات تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان از دیگر مصوبات بودکه درصد پیشرفت این سه مصوبه 100 درصد است.

بیرودیان بیان داشت: در مصوبات سفر دوم در شهرکها و نواحی صنعتی استان پنج مصوبه تصویب شد.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: تملک و خرید اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی تازه تأسیس، تکمیل شهرک صنعتی اترک و کمک به زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی استان که مبلغ 65 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مبلغ 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات استان در سال 87 و 64 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی استان از جمله مصوبات بود.

وی بیان داشت: حداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبد توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با مشارکت استان به نسبت مساوی که شروع عملیات اجرایی و کلنگ زنی در دهه فجر سال 87 و احداث مرکز فناوری و خدمات کسب و کار در شهرک صنعتی آق قلا توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه که شروع عملیات اجرایی و کلنگ زنی در هفته دولت سال 87 و درصد پیشرفت آن 80 درصد تا پایان آذر ماه است، از دیگر مصوبات این سفر بوده است.



بیرودیان گفت: مطالعه احداث منطقه ویژه اقتصادی در بحثی از شهرک صنعتی اترک توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی طی سال 87 و ارائه نتیجه آن به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران با درصد پیشرفت 100 درصد از دیگر مصوبات است.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان افزود: پروژه های سفر هیئت دولت به استان در بخش شهرکهای صنعتی موجب افزایش جذب سرمایه گذاری در مناطق محروم استان شده است.

بیرودیان گفت: اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت 10 سال و پس از بهره برداری برای واحدهای جدید الاحداث داخل شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمعهای صنعتی و گردشگری خارج از شهر گرگان با درصد پیشرفت 100 درصد نیز از مصوبات سفر دوم دولت به گلستان بوده است.

وی تعداد مصوبات سفر سوم در شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان را چهار مصوبه اعلام کرد و افزود: تکمیل و تجهیز مرکز کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا از جلمه صموبات است که شروع عملیات اجرایی و کلنگ زنی در دهه فجر سال 87 انجام شد و درصد پیشرفت آن 80 درصد تا پایان آذر ماه 90 است.

بیرودیان گفت: تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی مینودشت و آق قلا، مشارک استان به نسبت مساوی طی سال های 89 تا 91 با درصد پیشرفت 100 درصد و صدور مجوز ایجاد شهرک تخصصی صنایع پتروشیمی توسط بخش خصوصی از طرف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شهرستان علی آباد کتول از دیگر مصوبات است.

وی ادامه داد بیان داشت: ایجاد یک شهرک صنعتی صنایع نوین در استان با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از دیگر مصوبات است که درصد پیشرفت 30 درصدی دارد.



سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان افزود: علاوه بر مصوبات فوق در سفر های استانی دو توافق نیز صورت گرفت.

بیرودیان گفت: اختصاص بخشی از اراضی شهرک صنعتی گرگان به صنایع پایین دستی پتروشیمی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان واختصاص بخشی از اراضی ناحیه صنعتی گمیشان به صنایع دریایی و شیلات شمال کشور در سال 87 از جمله این توافقات است.