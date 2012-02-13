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۲۴ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

اختصاصی مهر/

پیگیری مصوبات دولت در بخش شهرکهای صنعتی گلستان/ سه سفر با 12 مصوبه

پیگیری مصوبات دولت در بخش شهرکهای صنعتی گلستان/ سه سفر با 12 مصوبه

گرگان - خبرگزاری مهر: سه سفر هیئت دولت به گلستان 12 مصوبه و دو توافق در بخش شهرکهای صنعتی گلستان به همراه داشته است که سرپرست شهرکهای صنعتی گلستان مراحل اجرایی شدن این مصوبات را تشریح کرد.

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ریاست محترم جمهور و هیئت دولت سه سفر به استان گلستان داشته اند که در مجموع 12 مصوبه و 2 توافق در مورد شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان داشته است.

وی اظهار داشت: این مصوبات باعث کاهش آلایندگی های زیست محیطی ، افزایش جذب سرمایه گذاری در مناطق محروم ، رشد دانش افزایی واحدهای صنعتی و... شد.

بیرودیان عنوان کرد: تعداد مصوبات سفر اول در شهرک ها و نواحی صنعتی استان گلستان سه مصوبه است که تکمیل زیرساخت شهرکهای صنعتی کل استان با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از جمله آن است.

وی بیان داشت: احداث یک واحد تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی علی آباد و انجام مطالعات تصفیه خانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان از دیگر مصوبات بودکه درصد پیشرفت  این سه مصوبه 100 درصد است.
 
بیرودیان بیان داشت: در مصوبات سفر دوم در شهرکها و نواحی صنعتی استان پنج مصوبه تصویب شد.
 
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان گفت: تملک و خرید اراضی شهرک ها و نواحی صنعتی تازه تأسیس، تکمیل شهرک صنعتی اترک و کمک به زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی استان که مبلغ 65 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و مبلغ 100 میلیارد ریال از محل اعتبارات استان در سال 87 و 64 میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی استان از جمله مصوبات بود.
 
وی بیان داشت: حداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی گنبد توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با مشارکت استان به نسبت مساوی که شروع عملیات اجرایی و کلنگ زنی در دهه فجر سال 87 و احداث مرکز فناوری و خدمات کسب و کار در شهرک صنعتی آق قلا توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه که شروع عملیات اجرایی و کلنگ زنی در هفته دولت سال 87 و درصد پیشرفت آن 80 درصد تا پایان آذر ماه است، از دیگر مصوبات این سفر بوده است.

بیرودیان گفت: مطالعه احداث منطقه ویژه اقتصادی در بحثی از شهرک صنعتی اترک توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی طی سال 87 و ارائه نتیجه آن به کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران با درصد پیشرفت 100 درصد از دیگر مصوبات است.
 
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان افزود: پروژه های سفر هیئت دولت به استان در بخش شهرکهای صنعتی موجب افزایش جذب سرمایه گذاری در مناطق محروم استان شده است.
 
بیرودیان گفت: اعمال معافیتهای مالیاتی به مدت 10 سال و پس از بهره برداری برای واحدهای جدید الاحداث داخل شهرک های صنعتی، نواحی صنعتی و مجتمعهای صنعتی و گردشگری خارج از شهر گرگان با درصد پیشرفت 100 درصد نیز از مصوبات سفر دوم دولت به گلستان بوده است.
 
وی تعداد مصوبات سفر سوم در شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان را چهار مصوبه اعلام کرد و افزود: تکمیل و تجهیز مرکز کسب و کار شهرک صنعتی آق قلا از جلمه صموبات است که شروع عملیات اجرایی و کلنگ زنی در دهه فجر سال 87 انجام شد و درصد پیشرفت آن 80 درصد تا پایان آذر ماه 90 است.
 
بیرودیان گفت: تکمیل تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی مینودشت و آق قلا، مشارک استان به نسبت مساوی طی سال های 89  تا 91 با درصد پیشرفت 100 درصد و  صدور مجوز ایجاد شهرک تخصصی صنایع پتروشیمی توسط بخش خصوصی از طرف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در شهرستان علی آباد کتول از دیگر مصوبات است.
 
وی ادامه داد بیان داشت: ایجاد یک شهرک صنعتی صنایع نوین در استان با مشارکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از دیگر مصوبات است که درصد پیشرفت 30 درصدی دارد.

سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی گلستان افزود: علاوه بر مصوبات فوق در سفر های استانی دو توافق نیز صورت گرفت.
 
بیرودیان گفت: اختصاص بخشی از اراضی شهرک صنعتی گرگان به صنایع پایین دستی پتروشیمی توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان واختصاص بخشی از اراضی ناحیه صنعتی گمیشان به صنایع دریایی و شیلات شمال کشور در سال 87 از جمله این توافقات است.
کد مطلب 1532871

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