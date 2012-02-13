ازدواج بدون آگاهی علت بروز طلاق عاطفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فرهودی روانشناس بالینی اظهار داشت: مبحث طلاق عاطفی موضوعی است که از جوانب مختلف قابل بررسی است. که در این بحث مختصر به علل، فرایند، علائم و نتایج طلاق عاطفی می پردازیم.

وی در خصوص تعریف پدیده طلاق عاطفی گفت: وقتی که در بین زن و شوهر، صمیمیت رنگ می بازد، عشق و علاقه به صفر می رسد، حالت تنفر شکل می گیرد، رابطه جنسی اهمیت خود را از دست می دهد، تعهد معنای خود را از دست می دهد، نگرانی و مراقبتی در رابطه با حال و روز طرف مقابل وجود ندارد و در کل مسیر زندگی زن و شوهر مخالف یکدیگر می شود می توانیم بگوییم که با طلاق عاطفی مواجهیم.

فرهودی تصریح کرد:این زن و شوهرها از بودن در کنار هم لذت نمی برند و منتظر فرصتی هستند تا حتی برای چند لحظه از هم دور باشند. در این شرایط به احتمال زیاد اگر برای حداقل یکی از دو طرف تبعاتی وجود نداشته باشد، طلاق واقعی نیز رخ می دهد. در این شرایط ممکن است یکی از دو طرف به عللی مانند حضور فرزندان، نیاز مالی، ترس از تنهایی یا برای حفظ آبرو گامی در جهت طلاق قانونی بر ندارد.

وی عنوان داشت: تحقیقات نشان می دهد که بیشترین میزان طلاق عاطفی و طلاق واقعی بین 3 تا 4 سال پس از ازدواج رخ می دهد.

این روانشناس بالینی خاطرنشان ساخت: یکی از فرضیات علت این پدیده را کاهش ناقل های عصبی از قبیل دوپامین یا فنیل تیلانین در مغز افراد می دانند. این مواد را در بعضی از متون به هورمون های عشق تعبیر کرده اند که در شروع روابط عاشقانه به شدت ترشح می شوند و خلق و خوی فرد را بهبود می بخشند. 3 سال بعد از وصال میزان این مواد شروع به کاهش می کنند و دیگر از آن حال خوب اولیه اثر چندانی باقی نمی ماند.

وی متذکرشد: از دیگر دلایل بروز طلاق عاطفی را می توان به تفاوت های شخصیتی، وجود اختلال شخصیت در یکی از طرفین رابطه، عدم وجود مهارت های عشق ورزیدن در حداقل یکی از دو نفر، فقر و فشار اقتصادی، ازدواج بدون آگاهی و شناخت خصوصا در سنین پایین و عدم انطباق جنسی نسبت داد.

وی اضافه کرد: برای بهبود نوع رابطه چاره ای جز مداخله ای حرفه ای از طریق یک روانشناس کارآزموده نیست زوجین باید در زمینه های مختلف آموزش داده شوند، به خاطر اشتباهات گذشته از هم غذرخواهی کنند، اگر یکی از آنها نیازمند روان درمانی یا دارودرمانی است مورد درمان قرار گیرد و مهارت های زناشویی آموزش داده شود. طلاق واقعی جزء آخرین گزینه هاست ولی گاهی اوقات تنها راهی است که برای نجات دو طرف باقی می ماند.