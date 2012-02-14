پیش بینی برداشت بیش از هزار تن طالبی از مزارع بندرخمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر جهاد کشاورزی بندرخمیر با اشاره به آغاز برداشت محصول طالبی و شمام از اراضی کشاورزی دشت کهورستان این شهرستان، گفت: پیش بینی می شود یکهزار و 200 تن محصول از مزارع برداشت شود.

مهدی عباسپور سطح زیرکشت این دو محصول را 60 هکتار ذکر کرد و اظهار داشت: کشت نشاء طالبی و شمام از اوایل آذرماه به روش زیرپلاستیکی آغاز و برداشت آن نیز از اواسط بهمن ماه شروع و تا اواسط اردیبهشت ادامه دارد.

به گفته عباسپور ارقام کشت شده دو محصول شمام و طالبی به ترتیب "ملوند" و "شاه سپید" است که ضمن زودرس بودن از بازارپسندی بالایی برخوردار هستند و به دلیل خارج از فصل بودن نیز مزایای اقتصادی بالایی می تواند برای کشاورزان داشته باشد.

تهران، کرج، لار و بندرعباس عمده بازارهای هدف این محصول هستند.

دهستان کهورستان بعنوان قطب کشاورزی شهرستان خمیر محسوب و کشت محصول طالبی و شمام آن درروستای "دالان" در 50 کیلومتری دهستان کهورستان است.

آغاز برداشت هندوانه از اراضی کشاورزی جاسک

مدیر جهاد کشاورزی جاسک از آغاز برداشت هندوانه از اراضی کشاورزی دهستان سورک این شهرستان خبر داد.

به گفته علی ملایی ماران سطح زیر کشت این محصول در سال زراعی 89 - 90 نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

وی، ارقام کشت شده در اراضی دهستان سورک را، چارلستون، گری و کریسون اسوین عنوان و اضافه کرد: پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت، 21 هزار تن محصول از زمینهای دهستان سورک برداشت شود.

روزانه بیش از 100 تن محصول هندوانه برای مصرف داخلی به سایر استانها حمل می شود.