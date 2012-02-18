ذخیره سازی 4 هزار تن سیب برای شب عید در کشور

جعفر صادق اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان سیب با هدف عرضه در ایام پایانی سال توسط سازمان تعاون روستایی خریداری و ذخیره سازی شده است.

وی با اشاره نقش آذربایجان غربی در تنطیم بازار سیب و انگور کشور به دلیل سهم بالای استان در تولید این دو محصول گفت: همچنین سه هزارتن پرتقال و 500 تن سیب نیز برای تنظیم بازار شب عید در استان ذخیره سازی شده است.

اسکندری در ادامه از ذخیره سازی هزار تن گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: این میزان گوشت مرغ برای تامین نیاز بازار استان با قیمت 30 هزار و 500 ریال عرضه می شود.

وی با اشاره به متعادل سازی بازار برنج و شکر در استان درپی نوسانات بازار سکه و ارز ادامه داد: هم اکنون 13 هزار و 500 تن برنج و 100 هزار تن شکر توسط کارنجات موجود استان در انبارها ذخیره سازی شده است.

اسکندری یادآور شد: برای تامین نیاز واحدهای تولیدی، قنادی ها و تعاونی های مصرفی و کارگری دو هزارتن برنج و شکر به قیمت تعاونی از طریق تعاونی مصرف مرزنشینان توزیع شده است.

طرح نظارت بر بازار ایام پایانی سال آذربایجان غربی اول اسفند آغاز می شود

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی از اجرای طرح نظارت ویژه بر بازار استان در ایام پایانی سال از اول اسفند ماه خبر داد و اعلام کرد: این طرح نظارتی با همکاری تعزیرات حکومتی در دو گروه کالایی و خدماتی اجرا می شود.

اسکندری گفت: در راستای 230 نفر بازرس در قالب اکیپهای مشترک با هدف بازرسی از کالاهای ضروری و پرمصرف، کالاهای خدماتی، بخش حمل و نقل اجرا می شود.