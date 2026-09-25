به گزارش خبرنگار مهر،حجتالاسلام محمدرضا اعوانی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه، با اشاره به شرایط دوران امام سجاد(ع) اظهار کرد: غم بزرگ آن حضرت این بود که جایگاه امامت و خلافت در اختیار برگزیدگان واقعی خداوند قرار نداشت و حاکمیت جامعه اسلامی به دست بنی امیه افتاده بود؛ کسانی که از بنی امیه حمایت میکردند، در حقیقت بنیامیهپرست بودند و از عبادت خداوند فاصله داشتند.
پژوهشگر صحیفه سجادیه افزود: در دوران امام سجاد(ع)، تمام دغدغه ولی خدا اقامه دین الهی بود. جمهوری اسلامی نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، به اندازه خود بخشی از آن غم تاریخی را برطرف کرد؛ زیرا پس از قرنها، حاکمیت دینی در قالب یک نظام اسلامی شکل گرفت.
مسئولیت سنگین پاسداری از جمهوری اسلامی
حجتالاسلام اعوانی با تأکید بر قداست جمهوری اسلامی گفت: امروز که حاکمیت اسلامی در اختیار ما قرار گرفته است، باید از جمهوری اسلامی با جان و دندان حفاظت کنیم. جمهوری اسلامی حرم است و اگر کسی سنگی به سمت آن پرتاب کند، آن سنگ در نهایت به سوی خودش بازمیگردد.
وی با بیان اینکه بیتوجهی به حاکمیت دین، بیاعتنایی به خون شهداست و مهمترین وظیفه مسئولان ، تلاش برای اقامه دین خداست، ادامه داد:هر مسئولی که در جمهوری اسلامی مسئولیت حاکمیتی میپذیرد، اما دغدغه حاکمیت دین را ندارد، در حقیقت مسئولیتی را که در اختیار گرفته، غصب کرده است.
پژوهشگر صحیفه سجادیه با انتقاد از بیتوجهی به موضوع دیانت و حجاب تصریح کرد:بحث دیانت و حجاب را رها کردهاند و از دو قطبی شدن جامعه نگران هستند؛ درحالی که همه قوا باید دغدغه دین داشته باشند، زیرا مسئولان در جایگاهی قرار گرفتهاند که مسئولیت آن از نظر دینی و شرعی بر عهده آنان است.
صحیفه سجادیه مکتب تربیت منتظران است
وی صحیفه سجادیه را کتابی مهم و مکتب تربیت نیرو برای یاری امام زمان(عج) دانست و گفت: امام سجاد(ع) وارث کربلاست و صحیفه سجادیه، کتاب مهدویت و تربیت انسان برای همراهی با امام زمان(عج) است. معیت با آن حضرت، به معنای همراهی با دین و ایستادگی در مسیر حاکمیت الهی است.
حجتالاسلام اعوانی با تاکید براینکه هر کاری که برای نظام انجام میشود، باید در مسیر حاکمیت دین باشد، اظهارکرد:حاکمیت دین، دنیا و آخرت مردم را تأمین میکند. فشارهای اقتصادی، تحریمها و سختیها هزینه پیمودن راه حق است و اگر برای این مسیر هزینه ندهیم، در دینداری ما نقص ایجاد خواهد شد.
وی افزود:جبهه باطل، دنیای باطل را وسیله فشار بر جبهه حق قرار میدهد و جبهه حق باید با دعا، بصیرت و ایستادگی در برابر این فشارها مقاومت کند.
پژوهشگر صحیفه سجادیه با اشاره به اهمیت دعای ندبه گفت: دعای صبح جمعه به انسان یادآوری میکند که چرا در این مسیر قرار گرفته و چرا باید از امام زمان(عج) حمایت کند.
وی افزود:رسالت امامان(ع) اقامه دین خداست و حاکمیت الهی باید با وجود همه جنگها، تحریمها، فتنهها و اغتشاشات دنبال شود.
حجتالاسلام اعوانی با بیان اینکه امام زمان(عج) برای انجام مأموریتی جهانی قیام خواهد کرد، گفت: امیرالمؤمنین امام علی(ع) در خطبه ۳۴ نهجالبلاغه، خطاب به مردمی که در یاری حق کوتاهی کردند، میفرماید: «اُف بر شما».
وی با اشاره به حضور و ایستادگی مردم ایران در عرصههای مختلف، گفت: پس از ۴۷ سال، جریانهای گوناگونی از جمله قاسطین و مارقین برای مهار امام شهید ما به میدان آمدند، اما امام شهید پس از ۴۷ سال به مردم خود میبالد؛ زیرا مردم ایران با وجود جنگها، تحریمها، فتنهها و فشارهای گوناگون، صحنه را ترک نکردند و با حضور خود از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی دفاع کردند؛در واقع خداوند میخواهد به دست همین مردم، پیروزی جبهه حق را رقم بزند.
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