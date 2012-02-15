به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی ناوگان حمل و نقل بین شهری و شرکتهای مسافربری اردبیل تصریح کرد: در مرحله اول سرویسهای خدمات ویژه در سه شرکت مسافری اردبیل راه اندازی شده است.

وی با اشاره به استقبال مردم از این سرویسها افزود: هزینه بلیتهای این سرویسها نسبت به سرویسهای ویژه بالا است، اما خدمات ارائه شده در این اتوبوسها بهتر از خدمات اتوبوسهای ویژه بوده و شرکتها تلاش می کنند خدمات هواپیمایی در این سرویسها ارائه دهند.

علی اکبری مزیت این سرویسها را عدم توقف در بین مسیر برای مسافرگیری عنوان کرد و یادآور شد: یکی از اهداف این سرویسها برنامه ریزی برای سفرها و زمان مسافران است که با ظرفیت کامل و در زمان مقرر حرکت کرده و از اتلاف وقت مسافران جلوگیری می کند.

وی از اجرای طح پیش فروش اینترنتی بلیتهای اتوبوسهای در اردبیل خبر داد و اضافه کرد: پیش فروش اینترنتی بلیتهای اتوبوس از 24 بهمن شروع شده و تا 30 بهمن ماه ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند با مراجعه به سایتهای اینترنتی Www.Mosaferyar.Ir و www.safar.irv24 نسبت به تهیه بلیتهای نوروزی اقدام کنند.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان تصریح کرد: مسافران مسافران می توانند با مشخص کردن مبدا، مقصد، زمان حرکت و تعداد بلیت، بلیتهای نوروزی را اینترنتی تهیه کنند.

به گفته وی مسافران پس از انتخاب چهار مقوله ذکر شده به صفحه فروش الکترونیکی بلیت در پایگاه ها مراجعه و عملیات خرید الکترونیکی بلیتها را انجام دهند.

علی اکبری با بیان اینکه پیش فروش بلیت به صورت حضوری نیز از یک اسفند ماه انجام می شود، عنوان کرد: پیش فروش حضوری بلیتها با نظارت و کنترل حمل و نقل و پایانه های استان در پایانه های عمومی، دفاتر مرکزی شرکتهای مسافربری و دفاتر فروش بلیت در سطح شهر انجام می شود.