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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۳

تصادف در محور آزادشهر ـ شاهرود ۴ مصدوم بر جای گذاشت

تصادف در محور آزادشهر ـ شاهرود ۴ مصدوم بر جای گذاشت

گرگان-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مصدومیت چهار نفر در پی برخورد دو خودرو در محور آزادشهر به شاهرود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه در مسیر فارسیان به سمت حاجی‌آباد رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه خوش‌ییلاق با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: این حادثه در مجموع ۶ حادثه‌دیده داشت که چهار نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: دو مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک آقای ۳۴ ساله به دلیل تروما در ناحیه قفسه سینه و پای راست و یک خانم ۳۲ ساله به دلیل تروما در ناحیه دست و پا، توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مردم خواست در صورت وقوع حوادث جاده‌ای، ضمن حفظ آرامش، محل دقیق حادثه و وضعیت مصدومان را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.

کد مطلب 6934642

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