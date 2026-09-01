تصادف در محور آزادشهر ـ شاهرود ۴ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این حادثه در مسیر فارسیان به سمت حاجی‌آباد رخ داد و یک تیم عملیاتی از پایگاه خوش‌ییلاق با دو نیروی امدادی و یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان افزود: این حادثه در مجموع ۶ حادثه‌دیده داشت که چهار نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را انجام دادند.

وی ادامه داد: دو مصدوم توسط تیم جمعیت هلال‌احمر و دو مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری گفت: یک آقای ۳۴ ساله به دلیل تروما در ناحیه قفسه سینه و پای راست و یک خانم ۳۲ ساله به دلیل تروما در ناحیه دست و پا، توسط آمبولانس جمعیت هلال‌احمر به بیمارستان حضرت معصومه(س) آزادشهر انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از مردم خواست در صورت وقوع حوادث جاده‌ای، ضمن حفظ آرامش، محل دقیق حادثه و وضعیت مصدومان را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.