به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان عصر سه شنبه با حضور جواد واحدی معاون امور مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سیدمجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، جمعی از مسئولان استانی و فعالان بخش خصوصی حوزه‌های مرتبط برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های «محسن معصوم‌علیزاده» در دوران مسئولیت گزارشی از دستاوردها و اقدامات اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان ارائه شد و «محمدرضا اکبری» به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در این نشست با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان اظهار کرد: همدان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و نیروی انسانی برخوردار است که باید برای توسعه اقتصادی و فرهنگی استان مورد استفاده قرار گیرد.

سیدمجتبی حسینی بر ضرورت حفظ و صیانت از میراث فرهنگی تأکید کرد و افزود: توسعه گردشگری، افزایش تولید صنایع‌دستی و گسترش صادرات این محصولات باید از اولویت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های موجود و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی فعالان بخش خصوصی و جامعه محلی می‌تواند زمینه رونق گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار در استان همدان را فراهم کند.