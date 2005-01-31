درگيريها در كويت يك كشته و دو زخمي برجاي گذاشت

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين منبع ادامه داد:درگيري زماني روي داد كه نيروهاي پليس كويت يكي از منازلي كه تصور مي شد شماري از اسلام گراها درمنطقه القرين واقع در25 كيلومتري جنوب پايتخت درآن پناهنده شده اند را محاصره كرد و به دنبال آن مبادله آتش سنگيني ميان نيروهاي پليس و اسلام گراها صورت گرفت.

اين منبع كويتي افزود: دراين درگيريها كه امروز درمنطقه القرين روي داد دستكم يك تروريست كشته و دوتن ازنيروهاي پليس كويت مجروح شدند.

اين درگيريهاي مسلحانه يك روز پس ازمبادله آتش نيروهاي امنيتي كويت با فعالان اسلام گرا درمنطقه السالميه درحومه شرقي كويت صورت گرفت كه درنتيجه آن دستكم سه تن ازجمله يك افسر پليس و يك شهروند بحريني و يك اسلام گرا كشته شدند.

اين چهارمين درگيري ازنوع خود طي سه هفته گذشته دركويت است.