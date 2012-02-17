امام جمعه موقت میبد درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روحانی روز گذشته بر اثر عارضه قلبی در سن 65 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و روز جمعه بر دستان مردم وفادار میبد تشییع و خاکسپاری شد.

روحانی طی سال های گذشته امام جمعه موقت میبد بود و از زمان آیت الله اعرافی فقید، در کنار وی مسئولیت برگزاری نمازهای جمعه میبد را بر عهده داشت.

روحانی امروز با برگزاری مراسم ویژه ای با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، معاون استاندار، ائمه جمعه میبد و اردکان و جمعی از مسئولان و مدیران تشییع و در مصلای این شهر به خاک سپرده شد.

فردا، شنبه 29 بهمن ماه مراسم ترحیم امام جمعه موقت میبد از ساعت 8 تا 11 در مسجد امام شهیدیه میبد برگزار می‌ شود.