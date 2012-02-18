کاله مازندران در مکان سوم دسته یک بسکتبال کشور باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کاله در هفته هجدهم مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور در سالن ورزشی شهید سجودی بابل، میزبان تیم تیم چلسی کاشان بود و در پایان میهمان خود را با نتیجه 69 بر57 با شکست بدرقه کرد.



شاگردان جوان رضا نوری، سرمربی تیم کاله مازندران درهر چهار کوارتر این مسابقه برتری عددی خود را برابر حریف کاشانی حفظ کردند و در پایان با اختلاف 12 امتیاز زمین مسابقه را ترک کردند.



البته دیدار دو تیم بسکتبال کاله مازندران که پیش از این بازی، در مکان سوم و تیم چلسی کاشان در رده ششم جدول رده بندی مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور قرار داشتند، از حساسیت هایی برخوردار بود که می توانست موقعیت دو تیم را در جدول تغییر دهد.



حساسیت موجود در جدول سبب شد تا هر دو تیم کمتر به فکر اشتباه باشند و این وضعیت برای کاله مازندران که در خانه و در حضور بیش از200 هوادار بابلی بازی می کرد، بهتر بود و توانست از موقعیت به وجود آمده پرتاب های خود را تبدیل به گل کند.



به نظر می رسد با شرایط و روند رو به رشد که شاگردان رضا نوری، در تیم کاله مازندران در چند هفته گذشته در پیش گرفتند، رسیدن به صدر جدول با حمایت تماشاچیان خودی در بابل دور از انتظار نخواهد بود.



تیم کاله مازندران، تا پایان هفته هجدهم مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور با برگزاری 17 مسابقه، 13 پیروزی و کسب 30 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی این مسابقات قرار دارد.



تیم کاله مازندران، یک بازی معوقه را برابر تیم سرداران آذربایجان غربی دارد که باید در ارومیه برابر این تیم برگزار کند.



بسکتبال کاله مازندران، تنها نماینده مازندران در مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور است.



مسابقات دسته یک بسکتبال باشگاههای کشور، با حضور 22 تیم در دو گروه برگزار می شود.