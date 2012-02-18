سید عطاءالله صدر در گفتگو با مهر با اشاره به توافق میان ایران و پاکستان در زمینه کشتی رانی تجاری میان بنادر دو کشور، اظهار داشت: موافقتنامه ای در زمینه کشتی رانی تجاری میان ایران و پاکستان وجود دارد که کالاها میان بنادر دو کشور جابجا می شوند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در این توافقنامه تردد شناورها و یا کشتی ها با پرچم متحد، بارگیری و خدمات دریایی، جابجایی ایمن و دریانوردی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این توافقنامه میان ایران و کشورهای دیگر هم وجود دارد، بیان کرد: براساس این توافقنامه‌ها خطوط کشتیرانی بین کشورهای مختلف تردد می کنند و در مجموع مقدمه ای برای تردد کشتی ها میان دو کشور است.

معاون وزیر راه و شهرسازی به توافق کشتیرانی دو کشور اشاره کرد و اظهارداشت: ایران و پاکستان توافقتاتی را در زمینه کشتیرانی داشته اند که در حوزه سازمان بنادر نیست اما میان بنادر دو کشور همکاریهایی وجود دارد که می تواند کشتیرانی تجاری را توسعه دهد.

به گزارش مهر، یک روزنامه پاکستانی به نقل از سرکنسول ایران در پاکستان اعلام کرده است که دولت ایران در حال بررسی پیشنهاد ایجاد ناوگان تجاری مشترک حمل و نقل دریایی برای تردد مستقیم بین بنادر دو کشور است، همچنین این مقام مسئول از مذاکره برای انعقاد قرارداد تسهیل حمل و نقل دو کشور خبر داده است.