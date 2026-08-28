حسینی: نساجی مستحق شکست نبود؛ داوری در گل دوم تأثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجتبی حسینی شامگاه جمعه در نشست خبری پس از دیدار نساجی مازندران و شمس‌آذر قزوین اظهار کرد: بابت نتیجه‌ای که رقم خورد از هواداران نساجی عذرخواهی می‌کنم. بازیکنان و اعضای کادر فنی نیز از این شکست ناراحت هستند و امیدواریم در مسابقات آینده بتوانیم این نتیجه را جبران کنیم.

وی با تشریح شرایط بازی افزود: بعد از اینکه گل نخست را دریافت کردیم، فرصت مناسبی داشتیم تا بازی را به تساوی بکشانیم و شرایط مسابقه تغییر کند، اما در همان مقطع گل دوم را دریافت کردیم.

سرمربی نساجی درباره صحنه منتهی به گل دوم شمس‌آذر گفت: این صحنه را بررسی کرده‌ام و اعتقاد دارم بازیکن شمس‌آذر روی بازیکن نساجی مرتکب خطای آشکار شد. حتی کمک‌داور ویدئویی نیز داور را برای بازبینی صحنه فراخواند، اما در نهایت این خطا اعلام نشد.

حسینی ادامه داد: برای من مشخص نیست چرا چنین خطایی که از نظر من کاملاً واضح بود، به سود نساجی اعلام نشد و گل دوم حریف مورد قبول قرار گرفت.

وی با اشاره به واکنش نساجی پس از گل دوم بیان کرد: پس از آن گل، شرایط تیم ما بهتر شد و انسجام بیشتری پیدا کردیم. شمس‌آذر نیز عقب‌تر قرار گرفت و نساجی توانست چند موقعیت ایجاد کند، اما در استفاده از این فرصت‌ها موفق نبودیم.

سرمربی نساجی با دفاع از عملکرد شاگردانش تصریح کرد: بازیکنان جوان ما تلاش زیادی کردند و نباید به دلیل این نتیجه فشار روحی زیادی به آنها وارد شود. اگر تیمی در زمین تلاش نکند یا نمایش مناسبی نداشته باشد، شرایط متفاوت است، اما بازیکنان نساجی امروز هرچه در توان داشتند ارائه کردند.

حسینی افزود: موقعیت‌های مختلفی برای گلزنی ایجاد کردیم و تعداد کرنرهای ما نیز زیاد بود، اما توپ‌ها وارد دروازه نشد. به نظرم در این مسابقه شانس با شمس‌آذر همراه بود و این پیروزی را به آنها تبریک می‌گویم.

وی درباره بازیکنان جذب‌شده برای نساجی نیز گفت: نفراتی که به تیم اضافه شده‌اند با نظر باشگاه جذب شده‌اند و باید به این مجموعه زمان داد تا بتواند به شرایط مطلوب برسد.

حسینی در واکنش به اعتراض بخشی از هواداران و سر دادن شعار «حیا کن، رها کن» اظهار کرد: هواداران حق دارند نظر خود را بیان کنند و من از این بابت گلایه‌ای ندارم.

به گزارش مهر، تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر با نتیجه ۲ بر صفر مقابل شمس‌آذر قزوین شکست خورد.

نساجی در چهار هفته ابتدایی لیگ برتر سه شکست برابر گل‌گهر سیرجان، استقلال تهران و شمس‌آذر قزوین متحمل شده و تنها یک امتیاز از تساوی برابر استقلال خوزستان کسب کرده است.

نماینده مازندران با یک امتیاز در رده هفدهم جدول ۱۸ تیمی لیگ برتر قرار دارد.