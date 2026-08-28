برپایی میز خدمت جهاد کشاورزی البرز در مصلی کرج

به گزارش خبرگزاری مهر این اقدام میدانی که با حضور گسترده کشاورزان، دامداران و فعالان عرصه تولید مواجه شد، فرصتی استثنایی را ایجاد کرد تا درخواستها، مسائل و چالشهای فراروی جامعه هدف، بدون واسطه و در کوتاهترین زمان ممکن، به گوش بالاترین مقام اجرایی این بخش در استان برسد.
در این برنامه عبدالرضا بازدار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، به همراه جمعی از معاونان و مدیران ستادی و شهرستانی، پای میز پاسخگویی نشستند و در فضایی صمیمی و بدون تشریفات اداری، به بررسی تکتک درخواستهای مراجعهکنندگان پرداختند. از صدور مجوزهای سرمایهگذاری و مسائل مرتبط با آب و خاک گرفته تا مشکلات مربوط به نهادههای دامی و بیمه محصولات کشاورزی، مهمترین دغدغههایی بود که در این نشستهای رودررو مطرح و دستور پیگیری فوری قرار گرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در حاشیه این رویداد، با تأکید بر رویکرد مردمی دولت سیزدهم و چهاردهم، اظهار کرد: رسیدگی به مسائل بخش کشاورزی و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان، هرگز در پشت میزهای اداری به سرانجام نمیرسد، این مهم نیازمند ارتباط مستمر، مستقیم و چهرهبهچهره با کسانی است که در خط مقدم امنیت غذایی کشور ایستادهاند.وی افزود: هدف از برپایی این میزها، تسریع در حل مشکلات، کاهش بوروکراسی زائد و ایجاد اعتماد دوسویه بین حاکمیت و بهرهبرداران است تا صدای تولیدکنندگان به گوش مسئولان برنامهریز برسد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که اغلب درخواستهای مطرحشده در این میز خدمت، ناظر بر مسائل اجرایی و معیشتی روزمره کشاورزان بوده و مسئولان نیز ضمن استماع دقیق، دستورات مکتوب برای پیگیری ویژه و خارج از نوبت برخی پروندههای معطلمانده را صادر کردند. بازدار در این خصوص تصریح کرد : بر اساس سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه، حمایت از تولید و بهرهوری در بخش کشاورزی خط قرمز سازمان است و هیچ مانعی نباید فعالیت قانونی و اقتصادی بهرهبرداران را مختل کند.
برپایی این میز خدمت در فضای معنوی مصلی کرج، در راستای سیاستهای کلان دولت در زمینه تکریم اربابرجوع، شفافیت عملکرد و پاسخگویی اجتماعی انجام شد. این اقدام که بخشی از برنامههای دهه دولت در استان البرز محسوب میشود، نشان از عزم جدی مدیران اجرایی برای خروج از حباب اداری و ورود به متن جامعه هدف دارد.
این برنامه، تنها بخشی از مجموعه اقدامات این نهاد در هفته دولت است و تلاش میشود با تداوم چنین نشستهای صمیمی، ضمن تبیین دستاوردهای نظام در بخش کشاورزی، گامی مؤثر در جهت تحقق شعار سال «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» برداشته شود.
در پایان این برنامه، کشاورزان حاضر از برقراری ارتباط بیواسطه ابراز رضایت کردند و آن را نشانهای از تغییر رویه مدیریتی و نگاه ویژه به دغدغههای قشر زحمتککش تولیدکننده دانستند.
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