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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

پردیس سینماگالری ملت خانه چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

پردیس سینماگالری ملت خانه چهل‌وسومین جشنواره فیلم کوتاه تهران شد

پردیس سینماگالری ملت به عنوان خانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، پردیس سینماگالری ملت به عنوان خانه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ میزبان هنرمندان، مخاطبان، دانشجویان و همه اهالی سینمای کوتاه خواهد بود.

جشنواره چهل‌وسوم در بخش‌های سینمای ایران، سینمای بین‌الملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما (اقتباس) برگزار خواهد شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» برگزار می‌شود و تمرکز اصلی آن بر حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشه‌های رایج است.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6930665
آروین موذن زاده

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