به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ حسین جان‌پرور اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با همکاری کلانتری ۱۱ شهر راز، در راستای اجرای طرح تشدید مقابله با قاچاق مواد مخدر و هنگام ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودرو مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی در ادامه افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودرو، مقدار یک کیلو و ۵۰ گرم تریاک کشف و یک متهم را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان راز و جرگلان تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.