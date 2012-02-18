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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

اختصاصی مهر/

یک ایرانی به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو چین تایپه به المپیک می‌رود

یک ایرانی به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندو چین تایپه به المپیک می‌رود

عضو سابق تیم ملی تکواندو کشورمان هدایت تنها تکواندوکار المپیکی چین تایپه را در بازیهای المپیک 2012 لندن برعهده گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امید غلامزاده عضو سابق تیم ملی تکواندو کشورمان که عناوین متعددی را به همراه تیم ملی کسب کرده در بازیهای المپیک 2012 لندن هدایت تیم یک نفره چین تایپه را برعهده خواهد داشت.

چین تایپه برای حضور در بازیهای المپیک 2012 لندن سه سهمیه کسب کرده است. این تیم دو سهمیه در بخش بانوان و یک سهمیه در بخش مردان به خود اختصاص داده است. قرار است  "وی ین چانگ" در وزن 58- کیلوگرم مردان با هدایت امید غلامزاده به لندن اعزام شود.

چین تایپه در بازیهای المپیک 2004 آتن با هدایت رضا مهماندوست بهترین نتیجه را کسب کرد. و این تیم امیدوار است با دومین مربی ایرانی خود بتواند نتایج آتن را تکرار کند.

امید غلامزاده عضو سابق تیم های ملی نوجوانان و بزرگسالان ایران که مدالهای طلا ، نقره و برنز مسابقات قهرمانی آسیا ، جام جهانی و قهرمان جهان را در کارنامه خود دارد. وی در مسابقات جهانی 2007 "جامپینگ"چین در بازی نهایی مغلوب "کسلرویرا" از کوبا شد و مدال نقره گرفت.

کد مطلب 1536630

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