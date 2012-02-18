توضیح شهرداری در مورد ترافیک امروز میدان امام حسین (ع)

حسن آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ترافیک میدان امام حسین (ع) به دلیل آغاز پروژه ساماندهی این میدان گفت: تمامی هماهنگیهای لازم با پلیس از روز پنجشنبه که این پروژه آغاز شده بود انجام شده و نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی نیز صبح امروز در محل حاضر بودند.

وی ادامه داد: آغاز تمامی پروژه های عمرانی با مشکلاتی همچون افزایش بار ترافیکی روبرو است و طی روزهای آینده ترافیک کاهش می یابد.

تا دو ماه دیگر ثمرات این طرح مشخص می شود

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران نیز با اشاره به مشکلات روز نخست ساماندهی میدان امام حسین (ع) گفت: به دلیل مشکلاتی که برای شهروندان پیش آمده عذر خواهی می کنم اما این پروژه پس از اتمام بسیاری از مشکلات این محدده را رفع می کند .

در همین رابطه سیدمحمدجواد شوشتری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این هماهنگی های لازم با پلیس راهور در خصوص آغاز

پروژه ساماندهی میدان امام حسین (ع) انجام شده است گفت : این پروژه از شب پنجشنبه آغاز شده است و تلاش کرده ایم از فرصت تعطیلات نوروز برای تکمیل آن استفاده کنیم .

وی ادامه داد: ساماندهی این میدان اردیبهشت ماه سال 91 به اتمام می رسد و با وجود که تمام تلاش خود را می کنیم مردم کمترین سختی را متحمل شوند اما انجام هر پروژه ای مشکلات خود را دارد و امیدواریم با صبوری در این مدت ثمرات و آرامش اجرایی شدن آن را ببینند .

شهرداری با پلیس هماهنگ نکرده بود

در پی ترافیک سنگین صبح امروز در میدان امام حسین (ع)، سرهنگ بذرافشان جانشین رئیس پلیس راهنمائی و رانندگی تهران بزرگ گفت : از صبح امروز با انسداد ضلع شمالی میدان امام حسین(ع) از خیابان اقبال و از غرب خیابان خواجه نصیر شاهد ترافیک سنگین در این منطقه هستیم.

وی ادامه داد: این انسداد به علت عملیات عمرانی در میدان صورت گرفته است که هیچگونه هماهنگی برای این انسداد با پلیس راهنمائی و رانندگی انجام نشده است.درحال حاضر با این اقدام شهرداری تهران در آستانه عید که همه ساله شاهد افزایش ترافیک در سطح شهر هستیم باعث ترافیک کیلومتری در مسیر های منتهی به میدان امام حسین(ع) هستیم.