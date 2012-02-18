پویان کاظمی، تهیهکننده و کارگردان مستند "زندیه" در این باره به خبرنگار مهر گفت: معرفی فرصتها وامکانات فرهنگی - هنری کشور، تبیین شاخصههای هنر اسلامی در معماری مساجد وشهرسازیها، تبیین بروز تقابل عینی حق و باطل در رویدادها و وقایع تاریخی، درس ها، معرفی وتبیین مواریث، ودایع ، شخصیت ها وآثار ارزشمند علمی وهنری از جمله اهداف تولید این مستند است.
وی افزود: در این مجموعه سعی میشود به بررسی معماری زندیه در شیراز و به ابعاد هنری وتاریخی مربوط به آن دوره پرداخته شود.
کاظمی تصریح کرد: در این مستند که در سه قسمت 40 دقیقهای تهیه میشود، به شخصیت موثر کریم خان زند به عنوان مهمترین احیا کننده عمران شیراز نگاه ویژهای شده ودر این راستا از بازسازی در بخشهایی از مستند نیز استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه پیش تولید این مستند از اول آبان ماه سال جاری آغاز شد ابراز داشت: پس از مرحله پیش تولید به مدت سه ماه، تصویربرداری از اواخر دی ماه تصویربرداری آغاز شده و سه ماه طول خواهد کشید.
این کارگردان و تهیهکننده اظهار امیدواری کرد: پس از مراحل تدوین، صدگذاری و موسیقی مستند زندیه اواسط اردیبهشت ماه سال آینده آماده پخش خواهد شد.
وی تاکید کرد: در این مستند سعی میکنیم موضوعهای مد نظر را با یک زبان ساده مطرح میکنیم تا مخاطب عام بتواند با این مجموعه بهتر ارتباط برقرار کند و باعث افزایش اطلاعات مخاطب شود.
کاظمی ادامه داد: برای اینکه در نور و تصویر تغییرات خاصی ایجاد شود فیلمبرداری با کیفیت فول اچ دی انتخاب شده است که در بیشتر کارهای سینمایی از این کیفیت استفاده میشود.
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