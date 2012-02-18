نمایشگاه "نقاشی نوگرا" در خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی صبح شنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه، اظهار داشت: آثار این نمایشگاه توسط هنرمندان استان طی دو ورک شاپ ایران سرای من و نقاشی نوگرا با حضور استاد معمارزاده طهرانی، مدیر گروه کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه الزهرا(س) تهران تولید و به نمایش گذاشته شده است.

علی زمزم اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته در نگارخانه شهر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دایر خواهد بود.

وی تعداد آثار به نمایش گذاشته در این نمایشگاه را 48 تابلو عنوان کرد و بیان داشت: این آثار توسط 9 هنرمند با تکنیک نقاشی رئال به نمایش گذاشته شده است.

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در خصوص نحوه برگزاری این نمایشگاه، یادآور شد: در یک دوره آموزشی در سال جاری 10 هنرجو شرکت داشتند، که مضامین خواسته شده را در قالب آثار هنریشان ارائه کرده و امروز این نمایشگاه ماحصل آن دوره آموزشی است.