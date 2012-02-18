علیرضا گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته در استان قم اظهار داشت: این کنگره در راستای ارتقای سطح علمی تولید کنندگان و افزایش بهبود عملکرد در مزارع و دامپروریهای کشور و با حضور استادان برتر دانشگاهها به صورت یک روزه در قم برگزار شد.
وی عنوان کرد: در کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته دانشجویان، محققان و استادان مختلف دانشکدههای دامپزشکی و همچنین سه دام دار مطرح هر استان که از سوی اتحادیه دامداران به این کنگره معرفی شدهاند حضور داشتند.
رئیس هیئت مدیره دامپزشکان ایران زمین با بیان اینکه 600 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است افزود: پس از داوری این مقالات 400 مقاله در بخش پوستر و نیز 36 مقاله در بخش سخنرانی پذیرفته شد.
گائینی ادامه داد: در حاشیه برگزاری این کنگره نیز نمایشگاه محصولات دامپزشکی با حضور شرکتهای معتبر از سراسر کشور و همچنین نمایشگاه عکس تخصصی دامپزشکی برپا شد.
دبیر اجرایی کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته به محورهای کنگره گاو شیری و صنایع وابسته نیز اشاره کرد و افزود: طب داخلی و بیماریهای دام بزرگ، مامایی و بیماریهای تولید مثل، جراحی دامپزشکی، لبنیات و صنایع وابسته و همچنین تغذیه از محورهای برگزاری این کنگره است.
وی عنوان کرد: در طول برگزاری این کنگره کارگاههای آموزشی در زمینههای اصول مدیریت بیماری ورم پستان، کارگاه تشخیص و شناسایی تقلبات شیر و صنایع لبنی، کارگاه روشهای پیشگیری از سندرم اسهال در گوسالههاینژاد شیری و کارگاه اصول سرم درمانی در گاوهای شیری برگزار شد.
گائینی به برنامههای گروه دامپزشکان ایران زمین در قم نیز اشاره کرد و ابراز داشت: گروه دامپزشکان ایران زمین در قم بدنبال آن است تا استان قم به عنوان قطب علمی و ترویجی در بخش دامپزشکی تبدیل شود.
رئیس هیئت مدیره دامپزشکان ایران زمین گفت: گروه دامپزشکان ایران زمین با همکاری سازمان نظام دامپزشکی قم در نظر دارد تا برنامه مدون 6 سالهای در این راستا تهیه و تدوین کند.
دبیر اجرایی کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته گفت: گروه دامپزشکان ایران زمین کارتهای اعتباری تعاون کارت را برای دامپزشکان صادر میکند تا آنها بتوانند در سفر به نقاط مختلف کشور از خدمات رفاهی گسترده استفاده کنند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته گفت: بر اساس برنامه ریزیهای مدون ، استان قم طی 6 ساله آینده به قطب علمی و ترویجی در بخش دامپزشکی تبدیل میشود.
علیرضا گائینی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری نخستین کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته در استان قم اظهار داشت: این کنگره در راستای ارتقای سطح علمی تولید کنندگان و افزایش بهبود عملکرد در مزارع و دامپروریهای کشور و با حضور استادان برتر دانشگاهها به صورت یک روزه در قم برگزار شد.
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