کاروان فرستادگان ترامپ وارد کرملین شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاروان همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان آمریکا هم اکنون وارد محوطه‌ی کرملین شد.

پیش از این، فرستادگان ترامپ ۳ و نیم ساعت را صرف ناهار کاری با کریل دیمیتریف، نماینده رئیس‌ جمهور روسیه کردند.

این در حالیست که پیشتر ۲ فرد مطلع از برنامه این سفر به رویترز گفتند که کریل دیمیتریف، فرستاده رئیس‌جمهور روسیه روز شنبه پس از ورود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا به مسکو با آنها دیدار خواهد کرد.

سخنگوی کرملین نیز سپس اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه امروز با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکره‌کنندگان آمریکایی دیدار خواهد کرد.