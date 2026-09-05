کاروان فرستادگان ترامپ وارد کرملین شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، کاروان همراه با استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان آمریکا هم اکنون وارد محوطهی کرملین شد.
پیش از این، فرستادگان ترامپ ۳ و نیم ساعت را صرف ناهار کاری با کریل دیمیتریف، نماینده رئیس جمهور روسیه کردند.
این در حالیست که پیشتر ۲ فرد مطلع از برنامه این سفر به رویترز گفتند که کریل دیمیتریف، فرستاده رئیسجمهور روسیه روز شنبه پس از ورود استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا به مسکو با آنها دیدار خواهد کرد.
سخنگوی کرملین نیز سپس اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه امروز با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، مذاکرهکنندگان آمریکایی دیدار خواهد کرد.
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