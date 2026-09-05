به گزارش خبرنگار مهر، حسین درخشان غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلالاحمر استان سمنان اظهار کرد: عملیات جستوجوی فرد مفقودشده در ارتفاعات کوهستان نیزوا در شهرستان مهدیشهر، روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه، پس از اعلام مفقودی وی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان آغاز شد.
وی افزود: در این عملیات ۵۴ نیروی عملیاتی در قالب ۲۱ تیم امدادی از پایگاههای کوهستان نیزوا، مهدیشهر و ستاد استان مشارکت داشتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان ادامه داد: برای تسریع در روند جستوجو، از تجهیزات تخصصی شامل دو قلاده سگ تجسس و دو دستگاه پهپاد جستوجو و نجات استفاده شد و ۵۰ نفر از عوامل مردمی نیز در روند جستوجو و امدادرسانی مشارکت کردند.
درخشان با بیان اینکه بنا بر گزارشهای دریافتی، فرد مفقودشده از ۹ روز پیش در این منطقه مفقود شده بود، گفت: نجاتگران پس از چند روز جستوجوی مستمر موفق به رؤیت فرد مفقودشده شدند، اما متأسفانه وی پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان خود را از دست داده بود.
وی بیان کرد: پس از تثبیت پیکر، عوامل عملیاتی با انجام پیمایش تخصصی به طول یک کیلومتر در ارتفاعات، پیکر متوفی را به نقطهای امن منتقل کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان خاطرنشان کرد: پیکر این فرد برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل انتظامی حاضر در محل شد.
درخشان گفت: این عملیات پس از ۷۸ ساعت تلاش شبانهروزی تیمهای امدادی، روز شنبه ۱۴ شهریورماه به پایان رسید.
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