برد تراکتور در ایستگاه ششم و تصاحب صدر جدول

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های تراکتور و گل گهر سیرجان شامگاه شنبه از ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز با حضور نزدیک به ۳۰ هزار تماشاگر برگزار شد.

نیمه نخست این دیدار علی رغم مالکیت تراکتوری ها هر ۲ تیم تا دقایق پایانی نتوانستند به گل دست یابند تا اینکه دقیقه ۴۳ بازی، امیرحسین حسین زاده با پاس بیرانوند صاحب توپ شد و یک تنه دروازه گل گهر را باز کرد.

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل زاده، ادیلیون زامبروکوف، سید مهدی حسینی(هادی حبیبی نژاد)، دانیال اسماعیلی فر(مرتضی فاضلی))، مسعود زائر کاظمین، صادق محرمی، تومیسلاو اشتراکال، محمد نادری، محمد دانشگر و امیر حسین حسین زاده(فرشاد فرجی)

ترکیب گل گهر

فرزین گروسیان، محمد احسان حسینی، علیرضا علیزاده، میلاد کر، امید عالیشاه(علی اصغر عاشوری)، مجید علیاری، علیرضا احسانی فر، پدرام قاضی پور، احمدرضا زنده روح(امیررضا ولی پور)، سهیل صحرایی و لوی بن حسین

قضاوت این بازی را وحید زمانی، هادی طوسی، سعید محمدی، حسین اسماعیلی و سید علی اصغر مومنی به عنوان ناظر داوری برعهده داشتند.

حواشی بازی:

قبل از شروع بازی بازیکنان هر ۲ تیم عکس شهدای پدافند هوایی ارتش را به دست گرفته و فاتحه قرائت کردند.

با حضور مسئولین استانی و شهری از خانواده ۲ شهید و ۲ جانباز پدافند هوایی ارتش منطقه تبریز تجلیل به عمل آمد.

بعد از گل تراکتوری ها، بازیکنان تیم مهمان و مهدی رحمتی سرمربی گل گهر با اعتراضات خود سعی در باطل شدن این گل داشتند که با تایید گل از سوی داور میدان پس از تایید var اعتراضات خاتمه یافته و سکوهای ورزشگاه پر از شادی و خوشحالی شد.

البته در این بین علی رضا احسانی فر امید عالیشاه و مهدی رحمتی بدلیل اعتراضات بیش از حد کارت زرد دریافت کردند.

در نیمه دوم شجاع خلیل زاده در طول بازی کارت زرد دریافت کرد و همچنین نکونام و خداداد عزیزی بدلیل اعتراض به داور به ترتیب با کارت زرد و قرمز جریمه شدند.

گفتنی است، تیم تراکتور با این برد ۱۶ امتیازی شده و همچنان صدر جدول را به خود اختصاص داد.