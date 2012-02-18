تحریمها موجب پیشرفت ایران می شود/ لزوم مدیریت صحیح هزینه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر نقویان جمعه شب در یادواره شهداء غدیر استان کرمان با اشاره به مقام والای شهداء گفت: شهیدان یکی از بزرگترین سرمایه ایران اسلامی هستند و ما همگی در قبال آنها مسئول هستیم و باید راه مقدس آنها را ادامه داهیم.

حجت الاسلام نقویان با بیان اینکه در راه رسیدن به هدف باید مشکلات و ناکامی های فراوانی را تحمل کرد ادامه داد: شهادت بزرگ مردان ایران اسلامی یکی از این تاوان ها برای دست یابی به اهداف بزرگ انقلاب و نظام است.

وی شهداء را مایه فخر ایرانیان دانست و گفت: اینها با شجاعت و افتخار به والاترین مقام ها در درگاه احدیت دست یافتند.

حجت السلام نقویان همچنین با اشاره به تحریم ها گفت: این چنین فشارهایی تنها موجب پیشرفت بیشتر ایران می شود و این در حالی است که بسیاری از کشورهای ابر قدرت جهان نمی توانند این چنین فشارهایی را تحمل کرده و نابود می شود اما ایران اسلامی هر روز با اقتدار بیشتر مسیرهای ترقی و پیشرفت را طی می کند.

وی استقلال، عزت و آزادی را از جمله اهداف نظام دانست و افزود: امروز دشمنان نمی توانند به سرمایه های عظیم ایران دست پیدا کنند و این موضوع آنها را آشفته می کند و نمی توانند کشوری آزاد و مستقل را تحمل کنند.

حجت الاسلام نقویان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری افزود: با گوش فرا دادن و عمل کردن به فرمایشات این بزرگوار می توان به عزت و بزرگی دست پیدا کرد.

وی در ادامه با نکوهش اسراف گفت: بودجه های مملکت باید در جای درست و لازم هزینه شوند.

حجت الاسلام نقویان با اشاره به لزوم هزینه کرد در زمینه تعیلم و تربیت گفت: هدف مسئولان باید رضایت خدا و مردم باشد.



