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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

وکیل مه آفرید خسروی:

دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

وکیل متهم ردیف اول پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.

به گزارش خبرنگارمهر، در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی وکیل مه آفرید خسروی متهم ردیف یک پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره علیه موکلش گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.

قاضی سراج در پاسخ گفت: بر اساس مصوبه  مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 دادگاه انقلاب می تواند به پرونده هایی که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی است رسیدگی کند و چون مصوبه تشخیص مصلحت بر قوانین قبلی و آینده ارجحیت دارد پس این دادگاه قانونی است.

همچنین وکیل در اعتراض دیگر عنوان کرد: بنده هنوز پرونده را مطالعه نکرده ام و قاضی گفت: شما وقت دارید برگ برگ پرونده را مطالعه کنید.
 
کد مطلب 1537072

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