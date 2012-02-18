کشف 13 تن مواد مخدر/ هلاکت سه شرور قبل از ورود به کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیراحمدگراوند ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به اقدامات پلیس مرزبانی در 36 ساعت گذشته اظهار داشت: در این مدت 10 گروه قاچاقچی مسلح قصد ورود به کشور را داشتند که ماموران با استفاده از رادارها آنها را شناسایی و نیروهای گشت با کمین با این افراد درگیری شدند که در نتیجه 750 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

و ی ادامه داد: در این درگیری‌ها سه نفر از اشرار کشته شدند که جنازه آنها کشف شد. ضمن اینکه دو نفر به صورت مجروح و دو نفر دیگر نیز سالم شناسایی و دستگیر شدند. پیش‌بینی می‌کنیم چهار نفر دیگر نیز مجروح یا کشته شده باشند که به کشورهای افغانستان و پاکستان انتقال داده شدند.

جانشین فرمانده مرزبانی کشور تاکید کرد: ‌از این اشرار سه قبضه اسلحه جنگی و 14 قبضه اسلحه شکاری به همراه دو تلفن همراه ماهواره ای کشف و ضبط شد. در این عملیات ها خوشبختانه به هیچکدام از نیروهای مرزبانی آسیبی وارد نشد.

امیرگراوند افزود: در 6 مورد از این درگیری‌ها اشرار اقدام به تیراندازی متقابل کردند.

کشف بیش از 13 تن مواد مخدر در 43 روز

وی از کشف 370 تن مواد مخدر طی 43 روز گذشته خبر داد و تاکید کرد: در این رابطه 10 نفر از سوی مرزبانان دستگیر شدند. ضمن اینکه در این مدت 163 قبضه سلاح جنگی، 837 قبضه سلاح شکاری به همراه 5 هزار و 114 گلوله کشف شد و در این رابطه 57 نفر شناسایی و دستگیر شدند.

جانشین فرمانده مرزبانی کشور تاکید کرد: دو سوم اقدامات اشرار از طریق مرزهای پاکستان انجام می شود. اکنون مرز افغانستان به صورت کامل مسدود شده است و به همین دلیل مواد از طریق مرزهای جنوب شرقی کشور و پاکستان وارد می‌شود.