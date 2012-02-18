خانه مطبوعات کرمان از هیچ یک از کاندیداهای مجلس حمایت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم یزدی با تاکید بر لزوم حداکثری مردم در انتخابات گفت: در برهه کنونی که لبه تیز حملات دشمن در داخل و خارج از کشور به بحث انتخابات 12 اسفند معطوف است، رسالت مطبوعات و رسانه ها بیش از پیش خطیر است.

مدیر خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان، با اشاره به ظرفیت و پتانسیل رسانه ای موجود در استان کرمان، گفت: اصحاب رسانه عزم خود را برای ترغیب مردم به حضور در پای صندوق های رای جزم کنند و مطمئن باشند که امروز جبهه دفاع از نظام و ارزش ها، بحث حضور حداکثری مردم در انتخابات است که با زمینه سازی مطبوعات و رسانه ها، ایجاد شور و نشاط انتخاباتی، می توان دشمن را مایوس نمود.

یزدی با اعلام این که خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان از کاندیدای خاصی حمایت نخواهد کرد، گفت: معیار، میزان و شاخص شناخت کاندیدای اصلح در بیانات امام خمینی(ره) و حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای، به روشنی مشهود و قابل استخراج است، لذا همگان با معیار قراردادن این شاخص ها می توانند نسبت به انتخاب کاندیدای اصلح اقدام نمایند.

وی با اعلام این نکته که مهم ترین بحث، حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای می باشد، گفت: ضمن احترام به همه کاندیداهایی که توسط شورای نگهبان تائید صلاحیت می شوند، خانه مطبوعات و رسانه های استان کرمان از کاندیدای خاصی حمایت نخواهد کرد و مبنای کار ما مشارکت حداکثری و برگزاری انتخاباتی شکوهمند، دشمن شکن و عزت آفرین است.

