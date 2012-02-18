به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تالار وحدت تهران در حال برگزاری است و مقاماتی چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی وی و دست‌اندرکاران جشنواره و فعالان مطبوعاتی در این مراسم حضور دارند.

این جشنواره که در بخش‌های مختلف نفرات برگزیده خود را در رتبه‌های اول تا سوم و شایسته تقدیر معرفی کرده است، در بخش‌های زیر نفرات اول خود را معرفی کرده است:

در بخش مطبوعات سراسری:

بهروز پورسینا، سرمقاله و یادداشت

صالح اسکندری، بخش مقاله سیاسی

محمدمهدی سیار، بخش مقاله فرهنگی

سیدیاسر جبرئیلی، بخش مقاله اقتصادی

نیلوفرحاجی قاضی، بخش مقاله اجتماعی

ایران واشقانی فراهانی، بخش گزارش خبری

مریم یوشی زاده، بخش گزارش غیرخبری

سجاد صفری دهکردی، بخش عکس خبری

احمد معینی‌جم، بخش عکس غیرخبری

امیر روح پرور، بخش خبر

حسین قدیانی، بخش تیتر

امید مهدی‌نژاد، بخش طنز مکتوب

مهناز شایسته فر، بخش مقالات تخصصی

مطبوعات استانی:

بخش سیاسی سیدایمان زیابوری سیدی

بخش مقاله فرهنگی محمد امید خوش نیت

بخش مقاله اقتصادی محمد تقی خسروی

بخش مقاله اقتصادی مهدی وکیلی

بخش مقاله اجتماعی ناصر سعیدی

بخش گزارش خبری مهرداد تبریزی

بخش گزارش غیرخبری غلامرضا بنی‌اسدی

بخش عکس غیرخبری احمد فیاض محمد آبادی

بخش تیتر سید حسین حسینی

بخش طنز مکتوب مهدی رفایی

بخش طرح و کاریکاتور شهرام رضایی.

خبرگزاری‌ها:

بخش گزارش فاطیما کریمی

بخش عکس محسن رضایی

بخش مصاحبه مریم سلیمی

بخش مصاحبه محمود نکونام

پایگاه‌های اینترنتی:

بخش گزارش مریم خباز

بخش مصاحبه فاطمه رحیمی کمیرمی

بخش تفسیر و تحلیل و خبر شاهرخ صالحی کره رودی

بخش نشریات دانشجویی:

ویژه: نادر شهمرادی، دانشکده علوم سیاسی شهید بهشتی



خبر: عاطفه غیاث آبادی، دانشکده علوم پزشکی اراک



تیتر: فائزه محمودی، دانشکده علوم پزشکی یزد

کاریکاتور: فائزه جعفری، دانشکده علوم پزشکی شیراز



کاریکاتور: محمد رستم پور، دانشکده علوم پزشکی فارس



مصاحبه: غلامرضا آذری، خاکستر

ترجمه: عباس پور ابراهیم، دانشکده علوم پزشکی اصفهان

صفحه آرایی: ایلین داورنیا، دانشکده علوم پزشکی تبریز



گزارش: سجاد سعیدی فر، دانشکده علوم پزشکی اصفهان



طنز: محمد حسن علاقمند، دانشکده علوم پزشکی بقیه الله



تیتر: سروناز حر



سرمقاله: دیبا منجزی، دانشکده علوم پزشکی اصفهان



مقاله و یادداشت: علی حسنوند

بخش ویژه:

تبیین نقش مطبوعاتی محمد خطیب

بخش رسالت مطبوعاتی افسانه بها

بخش فرهنگ اسلامی و اصول اعتقادی محمد مهدی موذن

بخش بیداری اسلامی و ملت‌های مسلمان مهسا ماه پیشانیان

بخش ترجمه یاسین درودیان.

جزئیات بیشتری از نفرات برگزیده جشنواره مطبوعات در خبرهای بعدی مهر منتشر می‌شود.