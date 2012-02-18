21 هزار مجوز مشاغل خانگی در کرمانشاه صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکصدوشصت و هشتمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری، پیش از ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری کرمانشاه با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد.

در این جلسه، عبدالمجید واحدی با اشاره به آمار و ارقام تسهیلات مشاغل خانگی در استان کرمانشاه گفت: تاکنون 21 هزار مجوز برای اخذ تسهیلات مخصوص طرح مشاغل خانگی در استان کرمانشاه صادر شده است.

در ادامه این جلسه، سهراب براندیشه گفت: از شروع این طرح در استان کرمانشاه تاکنون بیش از 66 هزار و 762 نفر ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تاکید کرد: از این طرحها، بیش از 48 هزار و 389 نفر در بخش مستقل و 15 هزار و 873 نفر در بخش پوشش و 2500 نفر در بخش پشتیبان بوده اند.

براندیشه افزود: از مجموع 20 هزار و 854 مورد مجوز صادره نیز 18 هزار و 901 مورد آن در بخش مستقل است و همچنین 1953 مورد در بخش پشتیبان هستند.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه تصریح کرد: با این رقم امیدواریم که زمینه اشتغال برای 28 هزار نفر در استان کرمانشاه فراهم شده باشد.

وی در پایان گفت: تسهیلات پرداختی برای مشاغل خانگی در استان کرمانشاه تاکنون بیش 18.8 میلیارد تومان بوده است.

