جشنواره گلپونه های آتش در علی آبادکتول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علی آبادکتول عصر شنبه در حاشیه این جشنواره گفت: این جشنواره با هدف کشف و پرورش استعدادها، اشاعه فرهنگ دفاع مقدس، گرامیداشت یاد و خاطره هشت سال دفاع مقدس و تبادل تجربیات شاعران در زمینه شعر حماسی دفاع مقدس در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: در این جشنواره که در مجتمع فرهنگی و هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان علی آباد کتول در جریان است، شاعران برتر کشوری شرکت دارند.

گلچین ایثار و شهادت و پایداری، بسیج ، ولایت، امامت و انتظار، ادبیات دفاع مقدس، وحدت رمز پیروزی و شعر کودک با مضامین اخلاقی را موضوعات این جشنواره اعلام کرد.