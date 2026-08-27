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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۱۶

۶۲۷ انشعاب فاضلاب به شبکه بیرجند متصل شد

۶۲۷ انشعاب فاضلاب به شبکه بیرجند متصل شد

بیرجند- مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند از نصب ۶۲۷ رشته انشعاب فاضلاب و تحقق ۱۰۴ درصدی تعهدات بودجه‌ای این مجموعه در پنج ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شریف‌زاده پنج‌شنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به عملکرد امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند در پنج ماه نخست سال جاری اظهار کرد: توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب نقش مهمی در ارتقای سلامت محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد و در همین راستا عملیات نصب انشعابات فاضلاب در نقاط مختلف شهر با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال ۶۲۷ رشته انشعاب فاضلاب در سطح شهر بیرجند نصب شده است که این اقدام در راستای پاسخگویی به نیازهای زیرساختی و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند همچنین با اشاره به مدیریت منابع مالی در اجرای طرح‌ها گفت: با مدیریت بهینه منابع و کنترل هزینه‌ها، ۱۰۴ درصد از تعهدات بودجه‌ای این مجموعه در این حوزه محقق شده است.

شریف‌زاده تأکید کرد: روند اجرای طرح‌ها با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های پایدار و فراهم کردن زمینه برای ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6929384

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