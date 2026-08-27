۶۲۷ انشعاب فاضلاب به شبکه بیرجند متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شریف‌زاده پنج‌شنبه در جمع رسانه‌ها با اشاره به عملکرد امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند در پنج ماه نخست سال جاری اظهار کرد: توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب نقش مهمی در ارتقای سلامت محیط زیست و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دارد و در همین راستا عملیات نصب انشعابات فاضلاب در نقاط مختلف شهر با جدیت دنبال شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال ۶۲۷ رشته انشعاب فاضلاب در سطح شهر بیرجند نصب شده است که این اقدام در راستای پاسخگویی به نیازهای زیرساختی و توسعه شبکه جمع‌آوری فاضلاب انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان بیرجند همچنین با اشاره به مدیریت منابع مالی در اجرای طرح‌ها گفت: با مدیریت بهینه منابع و کنترل هزینه‌ها، ۱۰۴ درصد از تعهدات بودجه‌ای این مجموعه در این حوزه محقق شده است.

شریف‌زاده تأکید کرد: روند اجرای طرح‌ها با هدف کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، توسعه زیرساخت‌های پایدار و فراهم کردن زمینه برای ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان ادامه خواهد داشت.