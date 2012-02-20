لیست جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان شرقی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نعلبند پور روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر لیست قطعی جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان شرقی را بدین شرح اعلام کرد:

حوزه انتخابیه تبریز،اسکو،آذرشهر محمد حسین فرهنگی، محمد اسماعیل سعیدی ،علی آجودان زاده،حجج الاسلام رسول جلیل زاده،رحیم همزبان و عشرت شایق.

در شهرستانها احد خیری از بستان آباد، علی آقام علیلو از شبستر، شهروز افخمی از ملکان ، مهدی راثی از کلیبر، غلامحسین شیری از هشترود، الهویردی دهقانی از ورزقان و رسولی شربیانی از سراب،مهدی دواتگر از مراغه وعجب شیر،عباس فلاح از اهروهریس،محمد رضاحاجی علی اصغری ازمیانه ، ترکمانچای،کندوان و کاغذکنان .