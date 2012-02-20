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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۴

نعلبندپور در گفتگو با مهر :

لیست جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان شرقی مشخص شد

لیست جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان شرقی مشخص شد

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر جبهه متحد اصولگرایان آذربایجان شرقی اسامی نهایی جبهه اصولگرایان را در انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نعلبند پور روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر لیست قطعی جبهه متحد اصولگرایان در آذربایجان شرقی را بدین شرح اعلام کرد:

حوزه انتخابیه تبریز،اسکو،آذرشهر محمد حسین فرهنگی، محمد اسماعیل سعیدی ،علی آجودان زاده،حجج الاسلام رسول جلیل زاده،رحیم همزبان و عشرت شایق.

در شهرستانها احد خیری از بستان آباد، علی آقام علیلو از شبستر، شهروز افخمی از ملکان ، مهدی راثی از کلیبر، غلامحسین شیری از هشترود، الهویردی دهقانی از ورزقان و رسولی شربیانی از سراب،مهدی دواتگر از مراغه وعجب شیر،عباس فلاح از اهروهریس،محمد رضاحاجی علی اصغری ازمیانه ، ترکمانچای،کندوان و کاغذکنان .

دبیر جبهه متحد اصولگرایان استان در ادامه گفت: این جبهه در حوزه انتخابیه بناب و مرند،جلفا  ورود نکرده و هیچ کاندیدایی نخواهد داشت.

کد مطلب 1539007

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