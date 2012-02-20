اعتبارات عمرانی کردستان افزایش می یابد/ افتتاح سه هزار میلیارد پروژه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی ظهر دوشنبه در جلسه بررسی طرح های نیمه تمام در استانداری کردستان که با حضور جمعی از وزرا و مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت استان کردستان اعتبارات عمرانی بیشتری به این استان اختصاص می یابد.

وی مردم استان کردستان را شایسته خدمات بهتر و بیشتر دانست و گفت: دولت با افزایش سطح اعتبارات و اختصاص امکانات و همچنین حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی بستر لازم را برای توسعه و پیشرفت کردستان فراهم می کند و انتظار می رود که این روند با جدیت هر چه بیشتری از سوی مسئولان استان نیز پیگیری و دنبال شود.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به ویژگی های مثبت مردم استان کردستان در راستای دفاع از نظام اسلامی و خنثی کردن توطئه های دشمنان نظام اسلامی از بدو پیروزی انقلاب تاکنون بیان کرد: مردم این دیار نقش مهمی را در راستای پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی داشته اند و به همین دلیل باید به آنها خدمت رسانی مناسبی صورت گیرد.

رحیمی به تحقق دو نیم و برابر شدن اعتبارات عمرانی استان کردستان اشاره کرد و افزود: در جریان سفر سوم هیئت دولت مقرر شد که اعتبارات عمرانی این استان دو نیم برابر شود که خوشبختانه تاکنون بخش زیادی از این قول عملی شده است و با کلنگ زنی پروژه های مختلف این مهم به صورت کامل عملیاتی می شود.

وی رفع مشکلات مردم کردستان را یکی از اولویت های دولت دانست و اظهار داشت: دولت برای توسعه و آبادانی هرچه بیشتر کردستان گام های بسیار خوبی را برداشته است و تلاش در این راستا همچنان ادامه دارد و انتظار می رود که با عملیاتی شدن پروژه های مختلف زمینه برای جهش کردستان در تمامی حوزه ها فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به افتتاح و کلنگ زنی چندین پروژه صنعتی و تولیدی در سفر دو روزه خود به استان کردستان گفت: برای افتتاح و کلنگ زنی این پروژه ها مبلغ سه هزار میلیارد تومان در قالب سرمایه گذاری، تسهیلات و اعتبارات دولتی در نظر گرفته شده است.

رحیمی در پایان سخنان خود خواستار تلاش مدیران استان کردستان برای خدمت بهتر به مردم شد و از وزراء و معاونان آنها خواست که از طرح های مختلف در استان به صورت ویژه حمایت کنند.

معاون اول رئیس جمهور به همراه جمعی از وزرای اقتصادی دولت از صبح امروز برای سفری دو روزه وارد سنندج شد و قرار است که در مراسم افتتاح و کلنگ زنی پروژه های مختلف عمرانی و تولیدی شرکت کند.

معاون اول رئیس جمهور هم اکنون در مراسم افتتاح و آبگیری سد آزاد سنندج حضور پیدا کرده است.