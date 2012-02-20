انقلابیون مصری به صهیونیستها هشدار دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "اسامه عز العرب" هماهنگ کننده نیروهای ملی مصر ضمن محکوم کردن تجاوزات صهیونیستها به مسجد الاقصی، خواستار مقابله با زورگویی های رژیم صهیونیستی و حمایت از مقاومت فلسطین و شکست محاصره غزه شد.

از سوی دیگر "ایمن عامر" هماهنگ کننده ائتلاف انقلابیون 25 ژانویه گفت : اگر بازدید "آریل شارون"(نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی) در سال 2000 سبب انتفاضه فلسطینی شد، تکرار هر اقدامی علیه مسجد الاقصی این بار فقط انتفاضه فلسطینی را به دنبال ندارد، بلکه پیامد آن، انتفاضه عربی-اسلامی خواهد بود.



وی افزود: انقلابیونی که در کشورهای خود دست به اقدامات انقلابی زدند، دست بسته باقی نمی مانند و نمونه بارز را می توان یورش به سفارت رژیم اسرائیل در قاهره دانست.

عامر بیان کرد: کسانی که دیوارهای حائل را در قاهره در هم شکستند و به سفارت رژیم صهیونیستی حمله کردند می توانند مسجد الاقصی و فلسطین را آزاد کنند و حقوق فلسطینیان را به آنها بازگردانند.