تشکیل کانون تئاتر کودک و نوجوان در همدان/ ارسال 778 اثر به دبیرخانه جایزه ادبی هگمتانه

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از تشکیل کانون تئاتر کودک و نوجوان استان همدان خبر داد.
مجید فروتن افزود: همزمان با آغاز فعالیت دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، کانون تئاتر کودک و نوجوان نیز راه اندازی می شود.
وی اظهار داشت: کانون تئاتر کودک و نوجوان هنرمندان استان همدان با هدف زمینه سازی و گسترش تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان تشکیل می شود.
فروتن گفت: به دنبال برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در شهر همدان وتقویت این نوع تئاتر در استان همدان کانون تئاتر کودک و نوجوان هنرمندان تشکیل می شود.
778 اثر به دبیرخانه جایز ادبی هگمتانه رسید
معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان همدان گفت: 778 اثر به دبیرخانه جایز ادبی هگمتانه رسید.
تیمور آقامحمدی افزود: با پایان یافتن مهلت ارسال آثار در 15 بهمن سال جاری، تعداد 428 شعر و 350 داستان به دبیرخانه جایزه ادبی هگمتانه ارسال شد.
وی با اشاره به استقبال کمنظیر از نخستین دوره این جایزه ادامه داد: با توجه به تعیین محدوده سنی 14 تا 30 سال و گستره استانی برای شرکتکنندگان، حضور شاعران و نویسندگان شهرهای مختلف استان چشمگیر بود و درخواستهای مکرر هنرمندان بالای 30 سال نیز منجر ایجاد بخش ویژهای برای این گروه سنی شد.
دبیر جایزه ادبی هگمتانه افزود: آثار در هفت بخش غزل، سپید، ترانه، شعر کودک و نوجوان، داستان کوتاه، داستانک، داستان کودک و نوجوان تفکیک شده و در اختیار داوران قرار میگیرد.
آقامحمدی افزود: نخستین جایزه ادبی هگمتانه به همت دفتر آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان همدان در نیمه دوم اسفند سال جاری برگزار میشود.
"بابای 9 سالگی" از همدان برگزیده جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک شد
کتاب "بابای 9 سالگی" نوشته بهناز ضرابی زاده در نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان در بخش ویژه و دفاع مقدس به عنوان برگزیده انتخاب و تجلیل شد.
بر اساس این گزارش کتاب "بابای 9 سالگی" به همت این اداره کل و به نویسندگی بهناز ضرابی زاده در سال 89 به چاپ رسید.
این کتاب با موضوع دفاع مقدس برای گروه سنی ب و ج با تصویرگری فرح خالقی توسط انتشارات برکت کوثر به چاپ رسیده است.
نخستین جشنواره ملی انتخاب کتاب سال کودک و نوجوان در بخش ویژه و دفاع مقدس در استان قم توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری کانون پرورش فکری و هنری کودکان برگزار شد.
مسابقات قرآنی ویژه خانواده شاهد و ایثارگر همدان برگزار شد
معاون فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان همدان گفت: مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی ویژه همسران وفرزندان شهدا، جانبازان وآزادگان استان همدان برگزارشد.
ابوالفضل خلیلی افزود: مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی ویژه همسران و فرزندان شهدا، جانبازان و آزادگان با حضور 600 نفر از ایثارگران برگزار شد.
وی اظهار داشت: این دوره از مسابقات در رشته های تفسیر، مفاهیم، نماز، حفظ، ترتیل، روخوانی،روانخوانی و قرائت قرآن کریم برگزار شد.
خلیلی اضافه کرد: نفرات برتر این دوره از مسابقات به مرحله استانی راه خواهند یافت.
شش اثر موسیقی همدان در جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری ارائه می شود
مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری استان همدان گفت: در سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری، شش اثر موسیقی برای حضور در بخش های اصلی و جنبی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
حسین زندی اظهار داشت: آلبوم ارکسترال "گواه پایمردی" به آهنگسازی و تنظیم محمد نصرتی و حسین زندی در بخش اصلی و بداهه نوازی کمانچه در آواز اصفهان با آهنگ سازی و تنظیم اسحق صادقی در بخش تکنوازی حضور دارند.
وی ادامه داد: گروه فارابی و گروه تنبورنوازان نجم در بخش گروه نوازی و گروه موسیقی سنتی نجم در بخش سنتی جشنواره حضور دارند.
زندی افزود: موسیقی عاشیق حیدر نیز برای شرکت در بخش اجرای موسیقی نواحی ارسال شده است.
وی گفت: سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در اردیبهشت ماه سال 1391 و با حضور مراکز استانی حوزه های هنری سراسر کشور در کرمانشاه برگزار می شود
جایزه نخست جشنواره داستان قصص به حوزه هنری همدان رسید
سرپرست آفرینشهای ادبی حوزه هنری همدان گفت: جایزه نخست جشنواره داستان قصص به حوزه هنری استان همدان رسید.
تیمور آقامحمدی افزود: سید مهرداد موسویان از همدان با دریافت تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ 10 میلیون ریال وجه نقد، رتبه نخست جشنواره را به خود اختصاص داد.
وی با اشاره به ارسال 500 داستان به این جشنواره، اضافه کرد: آثار در بخش نهایی توسط خسرو آقایاری، احمد بیگدلی و یوسف علیخانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: سید مهرداد موسویان عضو شورای داستان و کانون داستان حوزه هنری استان همدان موفق به کسب جایزه نخست سومین جشنواره داستان قصص شد.
وی یادآور شد: سومین جشنواره داستان قصص به همت حوزه هنری استان گیلان برگزار شد.
آقامحمدی گفت: مهرداد موسویان، متولد 1362 همدان و کارشناس ارشد روانشناسی عمومی است.
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