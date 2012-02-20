بزرگترین ضعف مجلس هشتم مدیریت آن بود

به گزارش خبرنگار مهر علی اصغر زارعی در همایش جبهه پایداری که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب ، افرادی را که در راستای تحقق اهداف انقلاب به صحنه آمده اند را بر مبنای عملکرد شان مورد ارزیابی قرار می دهد گفت: این مردم هستند که در مورد حضور و یا عدم حضور افراد در صحنه تصمیم گیری می کنند.

زارعی با بیان اینکه برخی از دوستانی که از اعضای جبهه متحد هستند را نمی توانیم مدیریت کشور را در بالاترین سطوح به آنها بدهیم گفت: این ادعا را نداریم که آنان خارج از دایره اصولگرایی هستند اما به هم اعتقاد نداریم که چون مشهور و رای آور هستند آنان را در لیست خود جای دهیم.

وی با بیان اینکه در انتخابات پیش رو باید فضا را برای جوانان فراهم کنیم چرا یک نفر باید 5 یا 7 دوره یعنی حدود 15 سال در مجلس باشد. ما باید اجازه دهیم جوانان و چهره های جدید وارد میدان شوند تا گردش نخبه داشته باشیم.

نماینده مجلس هشتم همچنین با اشاره به اینکه چالش های مدیریتی آسیب جدی به مجلس هشتم زد گفت: مدیریت مجلس مانند یک وزارتخانه نیست و هر نماینده جایگاه خودش را دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های سیاسی و فکری مجلس هشتم بالا بود افزود: ظرفیت های مجلس بالا بود اما از آن استفاده نشد و فراکسیون اصولگرایان منفعل بود و تنها افراد معدودی با لابی کردن اهداف خود را پیش می بردند.

کاندیدای جبهه پایداری همچنین هدفمندسازی یارانه ها را از اقدامات بزرگ مجلس دانست و گفت: البته زحمات زیاد این کار بر دوش عده ای اندک در مجلس هشتم بود.

زارعی با اشاره به حادثه فساد مالی اخیر گفت: وقتی در کشور دعوایی بین مجلس و دولت و مسئولین افزایش یابد و دولت مرکزی ضعیف شود مشکلات عمده ای ایجاد می شود که فساد بزرگ مالی اخیر نیز برخاسته از همین مشکل بود.

وی فساد گریزی را ویژگی اصلی یک مدیر دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که در پست های کلیدی تر هستند باید به فساد حساستر باشند.

این نماینده مجلس هشتم در واکنش به اینکه جبهه پایداری را متهم به تندروی می کنند گفت: برخی از چهره های دوم خرداد که دائما در مجلس داد و فریاد می کنند رسانه ها به آنها تندرو نمی گویند اما همین رسانه ها اعضای جبهه پایداری را متهم به تندروی می کنند.

وی با بیان اینکه اعضای جبهه پایداری مواضع اش را با مواضع رهبری تنظیم می کنند تصریح کرد: نوع برخورد جبهه پایداری با هر پدیده و اتفاقی منطبق با مطالبات، معیارهاو دیدگاه مقام معظم رهبری است.