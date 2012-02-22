نظارت بیشتری در طرح نوروزی به خدمات مسافربری صورت می گیرد

سعید سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طرح نوروزی امسال از 25 اسفند آغاز و تا 15 فروردین سال 91 ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه پیش فروش بلیتهای نوروزی از 23 تا 30 بهمن به مدت یک هفته به صورت اینترنتی انجام شد، افزود: از اول اسفند جاری نیز پیش فروش بلیتهای نوروزی به صورت طرح توامان اینترنتی و حضوری آغاز شده است.
سبحانی در ادامه گفت: همزمان با آغاز طرح نوروزی، ناظران اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان شمالی نظارت دقیق و مضاعفی را بر پایانه های مسافربری سطح استان اعمال خواهند کرد.
وی افزود: این نظارت در شهر های دارای پایانه مسافربری با استقرار اکیپ ویژه و در سایر شهرها نیز در قالب اکیپهای سیار و بازدیدهای مستمر صورت خواهد گرفت.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان گفت: پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی در ایام نوروز 91، تعداد سفرهای نوروزی به خراسان شمالی، نسبت به سنوات گذشته از افزایش خوبی برخوردار باشد.
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