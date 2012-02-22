استراوس کان مورد بازجویی قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دومینیک استراوس کان" که پس از محاکمه و تبرئه در دادگاه نیویورک به اتهام فساد اخلاقی به فرانسه بازگشته همچنان عنوان نخست روزنامه های این کشور را به خود اختصاص داده است.

بر این اساس، پلیس شهر لیل واقع در شمال فرانسه که روز گذشته استراوس کان را به عنوان مطلع در یک پرونده فساد اخلاقی بازداشت کرده، امروز از وی بازجویی به عمل آورد.

رئیس پیشین صندوق بین المللی پول پس از آنکه امید خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را از دست داد اکنون به دلیل ارتباط با پرونده یک باند فحشا در مظان اتهام قرار گرفته است.

گفتنی است وزیر اقتصاد اسبق فرانسه که مهمترین رقیب "نیکلا سارکوزی" در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری محسوب می شد، در ماه می سال گذشته به اتهام تلاش برای تجاوز به یک خدمتکار در هتلی در شهر نیویورک بازداشت و به ناچار از سمت خود استعفا کرد.