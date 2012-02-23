ثبت ملی چنار 1200 ساله اسکو / لزوم حفاظت از درختان کهنسال

به گزارش خبرنگار مهر، تراب محمدی در گفتگو با خبرنگاران افزود: این درخت با توجه به قدمت تاریخی که دارد از جایگاهی ویژه در میان درختان چنار کهنسال در ایران برخوردار بوده و شناخت و حفظ این منبع از دیدگاه علمی، تاریخ طبیعی و حتی به عنوان میراثی فرهنگی ارزشمند و قابل توجه است.

وی با اشاره به اینکه این درخت شناسه اصلی شهر اسکو است، اظهار داشت: درخت چنار اسکو در حال حاضر در بخش مرکزی شهر اسکو و در وسط سبزه میدان شهر قرار گرفته و از دو سمت شمال و جنوب به ابنیه تجاری شهر محدود گشته است که در فاصله 6 متری از آن قرارگرفته اند.

محمدی تصریح کرد: همچنین این درخت در میانه خیابان شرقی - غربی شهر قرار گرفته که احتمالا میدان این قسمت از شهر به سبب اهمیت وجود درخت کهنسال در این قسمت و شادابی و سرسبزی آن به "سبزه میدان" معروف شده است.

رئیس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی استان طول تاج این درخت را 20 متر عنوان کرد و گفت: قطر درخت چنار کهنسال اسکو در جایی که با زمین در تماس است به اندازه سه متر و 40 سانتی متر و ارتفاع آن حدود 14 متر است.

محمدی با اشاره به اهمیت این درخت در میان مردم تاکید کرد: تمامی مردم شهر از وجود این درخت اطلاع دارند و مانند اغلب چنارهای کهنسال ایران که در مکانهای مقدس واقع گشته اند، در کنار مسجد جامع اسکو واقع شده است که حالتی از تقدس را به درخت کهنسال می دهد.

وی خاطرنشان کرد: درخت چنار اسکو از دو سمت جنوبی و شرقی بالاخص در بخش شرقی دچار پوسیدگی شدید شده و با اقدامات حفاظتی مسئولین شهرداری با مصالحی چون بتن پرگشته و راه ورودی به بخشهای آسیب دیده به طور کامل مسدود گشته است.

محمدی با اشاره بر لزوم حفاظت از درختان کهنسال استان تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی در سال جاری اقدام به شناسایی تعدادی از درختان چنار کهنسال آذربایجان شرقی نمود که ثبت ملی پنج درخت چنار استان در چهارمین همایش ثبت ملی آثار در جزیره قشم حاصل آن بود.

محمدی با تاکید بر ارزش چنار اسکو در گردشگری منطقه یادآور شد: قرار گرفتن این درخت در شهر اسکو به دلیل واقع شدن آن در دامنه های غربی سهند و وجود آثار باستانی غنی در این شهرستان و مسیر روستای طبیعی تاریخی کندوان و حیله ور، بر پتانسیلهای گردشگری منطقه افزوده است.