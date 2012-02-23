هدف دشمن کاهش مشارکت در انتخابات است/ تحریمها تاثیری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین صفارهرندی صبح پنجشنبه در نشست انتخاب اصلح در حوزه انتخابات در دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیان اینکه براندازی نظام ایران از اهداف مهم و راهبردی دشمنان است افزود: این دشمنان قسم خورده برای رسیدن به اهداف شوم خود درصدد هستند محبوبیت و رابطه بین مردم و حکومت را کاهش دهند و برای کاهش این محبوبیت از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کنند.

وی افزود: دشمن سعی دارد با تحت فشار قراردادن حکومت، احساس ناتوانی حکومت را به مردم القاء کند تا آثار سوء آن در زندگی مردم نمایان شده و فاصله بین مردم و حکومت ایجاد شود.

صفارهرندی گفت: دشمن ادعا می‌کند که این تحریمها برای مجازات حامیان ایران است، ولی در حقیقت مجازات مردم را مدنظر قرار داده و تنها دلیل تحریم کشور به خاطر علاقمندی مردم نسبت به حاکمان نظام و انقلاب است.

وی بیان داشت: دشمن درصدد است میزان مشارکت مردم در انتخابات تا حداقل ممکن تزلزل یابد که در این راستا درصدد تحریم انتخابات به دنبال تحریم اقتصادی است.

صفارهرندی بیان داشت: آنچه امروزه در محافل ضد انقلابی مطرح است تلاش برای کاهش مشارکت مردم و حضور کمتر از 30 درصدی مردم در انتخابات است تا زمینه برای نکوهش دولت فراهم و اوضاع را به نفع خود رقم بزنند و از طرفی هم تلاش دشمنان برای اقدامات نظامی بین‌المللی علیه ایران توجیه داشته باشد چرا که سرکوب حکومتی که نماینده اقلیت است بهتر از حکومتی است که نماینده اکثریت باشد.

وی تصریح کرد: مردم با این آگاهی که میدان انتخابات ملاک سنجش دشمنان است و مهمترین راهکار ملت در مقابله با دشمن، حضور باشکوه و کم ‌نظیر در راهپیمایی 22 بهمن که یکی از پرحجم‌ترین و باشکوهترین راهپیمایی‌های دوران انقلاب و مقدمه حضور گسترده در انتخابات است را انجام دادند تا پاسخی محکم به کسانی باشد که مشتاق جدایی مردم از حکومت هستند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امروزه مهمترین دغدغه کشور موضوع انتخابات است و مسئله‌ای که قبل از انتخابات قابل بررسی است فتنه سال 88 و آمیخته شدن حوزه‌های مختلف با یکدیگر که بدترین آن منزوی شدن حوزه نیروهای داخلی با خارجی و آلوده شدن جریانهای بیرون نظام با جریان داخل نظام است.

صفارهرندی بیان داشت: جنگ و دعوای اصلی بین ایران و غرب بر سر حوزه‌های نفوذی است با وجود اینکه گفته می‌شود موضوع هسته‌ای سبب این دعوا شده است.

وی گفت: امروز مردم ما شاهد هستند که ژئوپولیتیک جهان دچار تغییر شده و به فرموده مقام رهبری، جهان در پیچ تاریخی قرار گرفته است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با تحولاتی که در منطقه ایجاد شده مردم می‌دانند که تنها با پناه بردن به مقام معظم رهبری و حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌توانند در امان بمانند چرا که سرنوشت مردم عراق و افغانستان به همگان ثابت کرد پناه بردن به دشمن چه عواقبی در پی خواهد داشت.

وی افزود: همه نظریه‌ پردازان موافق و مخالف به حضور گسترده مردم ایران در انتخابات اشاره دارند که حاکی از ناکام ماندن تلاشهای دشمن در این باره است.

صفارهرندی گفت: دشمن به نتایج این آشوب و بلوا در کشور دل بسته بود اما حماسه نهم دی، خط پایانی بر همه دل مشغولی‌های دشمنان داخلی و خارجی بوده است.