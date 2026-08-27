به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «امت مقاومت» به کارگردانی و تهیهکنندگی میثم غلامی مشتمل بر روایت سفر جمعی از علما، دانشگاهیان و چهرههای فرهنگی و سیاسی اقلیم کردستان عراق به ایران در روزهای جنگ رمضان، همزمان با هفته وحدت منتشر میشود.
در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:
در روزهای جنگ رمضان، جمعی از نخبگان، علما، اساتید دانشگاه و چهرههای فرهنگی و سیاسی اقلیم کردستان عراق راهی ایران شدند تا در شرایطی که کشور درگیر جنگ بود، پیام همدلی و حمایت مردم کردستان عراق را به مردم ایران منتقل کنند؛ روایتی که در مستند «امت مقاومت» به تصویر کشیده شده است.
این هیئت در جریان حضور خود در ایران، با حضور در استان کردستان، تهران و میناب، با علما، دانشگاهیان، مسئولان، خانوادههای شهدا و مردم دیدار کردند و از نزدیک در جریان فضای حاکم بر کشور در روزهای جنگ قرار گرفتند.
دیدار با مردم و خانوادههای شهدا، حضور در مناطق آسیبدیده و گفتگو با چهرههای فرهنگی و دانشگاهی، بخشهایی از روایت این سفر است؛ سفری که در آن مهمانان اقلیم کردستان عراق، همبستگی و همراهی خود را با مردم ایران در شرایط جنگی ابراز کردند.
مستند «امت مقاومت» تلاش میکند این سفر را فراتر از یک دیدار رسمی روایت کند؛ روایتی از پیوندهای مشترک فرهنگی، دینی و انسانی میان مردم دوسوی مرز و پیامی که در روزهای سخت جنگ، از سوی مردم اقلیم کردستان عراق به مردم ایران رسید.
این مستند به کارگردانی و تهیهکنندگی میثم غلامی و محصول مرکز هنری رسانهای نهضت است و به مناسبت هفته وحدت منتشر خواهد شد؛ روایتی از همدلی مردمی که در روزهای جنگ، فارغ از مرزهای جغرافیایی، کنار یکدیگر ایستادند.
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