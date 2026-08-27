تاکید علمای مسلمان بر عملی کردن وحدت و ایستادگی در مقابل دشمن مشترک

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، صبح امروز پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، و نزدیک به ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی از جمله شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و دینی از کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه، لبنان، افغانستان و حوزه خلیج فارس در سالن اجلاس سران تهران گشایش یافت.

این دوره از کنفرانس که با محوریت تبیین اندیشه‌های رهبر شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌سره) برگزار می‌شود، برای نخستین بار با رویکردی غیرمتمرکز اجرا شده است. بر اساس برنامه اعلام شده، علاوه بر نشست اصلی در تهران، چهار نشست تخصصی موازی در استان‌های آذربایجان‌غربی، کردستان، گلستان و خراسان رضوی برگزار خواهد شد تا ابعاد مختلف وحدت اسلامی در مناطق مختلف کشور مورد بررسی قرار گیرد. همچنین برگزاری نشست‌های علمی با حضور بزرگان حوزه علمیه در قم و مشهد، و دو پنل تخصصی با موضوعات جریان‌شناسی تکفیر و نقش وحدت در تمدن نوین اسلامی از دیگر ویژه‌برنامه‌های این رویداد است.

رونمایی از شش عنوان کتاب با محوریت تقریب مذاهب

در حاشیه مراسم افتتاحیه، از شش عنوان کتاب جدید با محوریت تقریب مذاهب و وحدت اسلامی رونمایی شد. این آثار شامل کتاب‌های وحدت در منظومه فکری امام شهید (به دو زبان فارسی و عربی)، مبانی وحدت در اندیشه شهید مطهری، مبانی وحدت در اندیشه شهید بهشتی، شهید سیدحسن نصرالله، نگاهی نو به جریان برائتی‌ها و محمد؛ پیامبر امت و وحدت هستند. این کتاب‌ها با تمرکز بر اندیشه شخصیت‌های اثرگذار و سیره پیامبر اسلام (ص)، تلاش دارند روایت‌های مختلف از وحدت را به ادبیات فکری جهان اسلام پیوند زنند.

پزشکیان: وحدت اسلامی تاکتیک سیاسی نیست، اصل راهبردی برای عزت امت است

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، در مراسم افتتاحیه این کنفرانس با اشاره به جایگاه والای رهبر شهید، اظهار داشت: امسال در شرایطی متفاوت گرد هم آمده‌ایم و موضوع چهلمین کنفرانس، تبیین اندیشه‌های بلند ایشان است. رهبر شهید ما، وحدت اسلامی را نه یک تاکتیک سیاسی یا مصلحتی زودگذر، بلکه اصلی راهبردی برای عزت، استقلال و آینده درخشان امت اسلامی می‌دانستند.

وی افزود: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) را محور کانونی همبستگی مسلمانان برشمرده و همواره هشدار می‌دادند که اگرچه اختلاف‌نظر امری طبیعی است، اما تبدیل شدن این اختلاف به دشمنی و نزاع، قوای امت را از درون تهی کرده و به اضمحلال می‌کشاند. موضوع رسمی کنفرانس امسال دقیقاً بر پایه همین میراث فکری بنا شده است.

رئیس‌جمهور با یادآوری دوران دفاع مقدس و شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه در جنگ تحمیلی، تأکید کرد که امروز نیز باید با تمسک به این اندیشه‌ها، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنیم.

نماینده رئیس مجلس لبنان: زمان عبور از شعار و ورود به مرحله عمل فرا رسیده است

حسن عبدالله نفتی، نماینده رئیس مجلس لبنان که از شهر صور و جبل عامل در این کنفرانس حضور یافته است، با بیان اینکه امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد، گفت: خطرناک‌ترین تهدید برای جهان اسلام ایجاد اختلاف است. ما باید دیوارهای ظاهری میان مسلمانان را از بین ببریم و اجازه دهیم گفتمان دینی گسترش یابد و سیاست اخلاق‌مدار شود.

وی با اشاره به دیدگاه‌های امام موسی صدر و رهبر شهید خاطرنشان کرد: دیدگاه‌ها و فرقه‌های اسلامی نباید عامل اختلاف باشند، بلکه باید اختلافات را به نقطه اشتراک تبدیل کنیم. هدف مشترک از امام موسی صدر تا امام خامنه‌ای، پیروزی مستضعفان بوده است. امروز شاهد تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به غزه و لبنان هستیم که حتی به قلب جمهوری اسلامی نیز امتداد یافت، اما این تلاش شکست خورد.

عبدالله نفتی با تأکید بر شهادت رهبر انقلاب در جریان تجاوزات اخیر اسرائیل و آمریکا تصریح کرد: شهید امام خامنه‌ای، شهید اقدام و عمل بود و این نشان می‌دهد که ایران در صحنه حضور دارد و هزینه مقاومت را پرداخت می‌کند. اکنون زمان آن فرا رسیده که از حد و مرز کنفرانس عبور کنیم و وارد مرحله اقدام و عمل شویم. باید نسل پیشرفته‌ای تربیت کنیم که مفاهیم وحدت را بیاموزد. وحدت به شجاعت نیاز دارد؛ شجاعتِ اعتراف به انحرافات گذشته و بازگشت به مسیر مشترکات.

امام جمعه بیروت: وحدت عملی مانع چپاول منابع اسلامی توسط استکبار است

حجت‌الاسلام سیدعلی فضل‌الله، امام جمعه بیروت، نیز در سخنان خود با استناد به آیه قرآن کریم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وحدت را الگویی برای حرکت امت اسلامی دانست و گفت: وحدت تنها یک تاکتیک نیست، بلکه یک راهبرد است. منبع اصلی قدرت امت اسلامی در این است که مسلمانان در کنار پایبندی به مذهب خود، وحدت اسلامی را نیز در نظر داشته باشند.

وی با رد این تصور که وحدت به معنای چشم‌پوشی از حاکمیت یا منافع ملی است، اظهار داشت: وحدت عملی می‌تواند به تحکیم منافع و حاکمیت کشورهای اسلامی کمک کند و مانعی در برابر چپاول منابع کشورهای اسلامی از سوی قدرت‌های استکباری باشد. ایده امام شهید ظرفیت ایجاد بازار مشترک، تبادل دانش و فناوری و توسعه روابط اقتصادی را فراهم می‌کند.

امام جمعه بیروت افزود: باید به سمت ایجاد نهادهای اقتصادی مشترک حرکت کنیم و از سازمان‌های اسلامی بخواهیم ایده وحدت را از مرحله فکر و شعار به مرحله تحقق عملی برسانند. احیای تمدن اسلامی می‌تواند مسیری برای تحقق این وحدت عملی باشد.

دبیرکل مجمع تقریب: جنگ رمضان، واکنش استکبار به قدرت‌گیری ایران و شهادت رهبر امت بود

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در بخش دیگری از این مراسم با تبریک اعیاد سعیده ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به تحلیل تحولات یک سال اخیر منطقه پرداخت.

وی با اشاره به جنگ رمضان به عنوان نقطه عطف تاریخی، پرسید: چرا جنگ رمضان با شهادت رهبر امت اسلامی کلید خورد؟ این جنگ شش‌ماهه به ایران تحمیل شد، زیرا استکبار جهانی از قوی شدن ایران هراس دارد. ایران قوی، الگویی برای مستضعفان است که اتکا به خدا را جایگزین قدرت‌های پوشالی می‌کند و این تهدیدی برای یکجانبه‌گرایی آمریکاست.

شهریاری با برشمردن دلایل دشمنی آمریکا با ایران افزود: آنها نمی‌خواهند ایران دارای انسجام ملی و مقاومت باشد. اما سیاست سودگرایانه غرب، امروز این تمدن را به ورطه فروپاشی کشانده است.

دبیرکل مجمع تقریب با اشاره به فاجعه مدرسه شجره‌طیبه میناب و شهادت دانش‌آموزان و معلمان، خطاب به غرب گفت: گرگ‌صفتی در برابر نونهالان چه سودی برای لیبرالیسم داشت؟ چرا رسانه‌های غربی لال شدند؟ این چهره کریه استکبار است.

وی در پایان با تأکید بر ناکامی سیاست فشار حداکثری آمریکا خاطرنشان کرد: ما در سایه رهبری امام شهید به قدرت اول منطقه تبدیل شدیم. شهادت یک بزرگمرد تمدن‌ساز مانند شهادت حسین بن علی (ع) تاریخ را به لرزه درمی‌آورد. امروز گفتمان تقریب و وحدت بر گفتمان تکفیر غلبه یافته و بیانیه‌های صادره از ایران، عربستان و ترکیه اشتراکات کلیدی چشمگیری دارند که باید از آن پاسداری شود.



