اعلام لیست نهایی نامزدهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان در 7 استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان پس از اعلام نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در 7 استان کشور نهایی شد.

جبهه متحد اصولگرایان استان گیلان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان گیلان مشخص شد.

بر این اساس نظرعلی علیزاده، سیدعلی آقازاده دافساری و جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی در حوزه رشت؛ علیرضا نعمتی در حوزه انتخابیه آستارا؛ محمد حسین قربانی در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه و صادق برزگر از حوزه انتخابیه بندر انزلی برگزیده شدند.

همچنین، رضا اکبر زاده در رودبار؛ خلیل بهروزی فر در فومن و شفت؛ ذبیح الله نیکفرلیالستانی در لاهیجان و سیاهکل و سیدگل آقا پورعباسی در لنگرود معرفی شده اند.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در سه حوزه انتخابیه رودسر و املش ،صومعه سرا، تالش و رضوانشهر و ماسال نامزدی را معرفی نمی نماید.

جبهه متحد اصولگرایان استان لرستان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان لرستان مشخص شد.

بر این اساس علاالدین بروجردی و بهرام بیرانوند در حوزه انتخابیه بروجرد؛ محمدرضا ملکشاهی راد و ابراهیم آقا محمدی در حوزه انتخابیه خرم آباد و ابراهیم پورحسینی در حوزه انتخابیه پلدختر و ملاوی برگزیده شدند.

همچنین، حسن ورمزیار در دورود و ازنا؛ حجت الله خدایی سوری در سلسله و دلفان؛ علی شاهرخی قبادی در کوهدشت و حجت الله رحمانی در الیگودرز معرفی شده اند.

جبهه متحد اصولگرایان استان مازندران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان مازندران مشخص شد.

بر این اساس، محمد دامادی و منصور علی زارعی در حوزه انتخابیه ساری؛ علی اکبر ناصری زاده و عابدین مومنی در حوزه انتخابیه بابل؛ مقداد نجف نژاد در حوزه انتخابیه بابلسر؛ احمد علی مقیمی در حوزه انتخابیه بهشهر و نکا و گلوگاه و غلامرضا مشایخی در حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر برگزیده شدند.

همچنین، در حوزه انتخابیه نورو محمود آباد عبدالوحید فیاضی؛ در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس عبدالغفار آل حبیب؛ در حوزه انتخابیه قائم شهر و سواد کوه و جویبار قربانعلی نعمت زاده قرا و در حوزه انتخابیه قائم شهر و سواد کوه و جویبار سید علی ادیانی راد معرفی شده اند.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه آمل نامزدی را معرفی نمی نماید.

جبهه متحد اصولگرایان استان مرکزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان مرکزی مشخص شد.

بر این اساس عباس رجایی و سید احمد لطفی در حوزه انتخابیه اراک و کمیجان و کاظم سپاسی آشتیانی در حوزه انتخابیه تفرش و آشتیان برگزیده شدند.

همچنین، در حوزه انتخابیه خمین ابراهیم رضایی؛ در حوزه انتخابیه شازند قاسم عزیزی و در حوزه انتخابیه محلات و دلیجان علیرضا سلیمی معرفی شده اند.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه دلیل بالا بردن رقابت و مشارکت گسترده مردم متعاقبا نامزد خود را معرفی می نماید.

جبهه متحد اصولگرایان استان هرمزگان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختلف انتخابیه استان هرمزگان مشخص شد.

بر این اساس در حوزه انتخابیه بندر عباس ،قشم و ابوموسی و حاجی آباد محمد آشوری و منصور آرامی برگزیده شدند.

همچنین، در حوزه انتخابیه میناب و رودان و جاسک سید عبد الکریم هاشمی معرفی شده است.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه بندر لنگه و بستک و گاو بندی به دلیل بالا بردن رقابت و مشارکت گسترده مردم نامزدی را معرفی نمی نماید.

جبهه متحد اصولگرایان استان همدان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان همدان مشخص شد.

بر این اساس در حوزه انتخابیه همدان سید کاظم حجازی، امیر خجسته، ابراهیم کارخانه ای و علی اکبر نظری و در حوزه انتخابیه نهاوند حسن بهرامنیا برگزیده شدند.

همچنین، در حوزه انتخابیه رزن محمد مهدی مفتح و در حوزه انتخابیه اسد آباد اکبر رنجبرزاده معرفی شده اند.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب چهار نفر را برای حوزه انتخابیه همدان واجد صلاحیت ومقبولیت دانسته است ضمنا در حوزه های ملایر، تویسرگان ،بهار و کبودر آهنگ نیز به دلیل بالا بردن رقابت و مشارکت گسترده مردم نامزدی را معرفی نمی نماید.

جبهه متحد اصولگرایان استان یزد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جبهه متحد اصولگرایان، پس از بررسی های مختلف، فهرست نهایی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در حوزه های مختف انتخابیه استان یزد مشخص شد.

بر این اساس محمدصالح جوکار در حوزه انتخابیه یزد و صدوق برگزیده شد.

همچنین، در حوزه انتخابیه نفت و میبد سید جلال الدین یحیی زاده و در حوزه انتخابیه اردکان حسین کلانتری معرفی شده است.

شایان ذکر است شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و همچنین ایجاد زمینه مشارکت گسترده و نیز رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه بافق و مهریز و ابرکوه و خاتم نامزدی را معرفی نمی نماید.