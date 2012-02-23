توافق حماس و مصر برای حل مشکل برق غزه / ابومازن با شلح و طنطاوی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "طاهر النونو" سخنگوی دولت منتخب فلسطین در بیانیه ای کوتاه اعلام کرد که اسماعیل هنیه در جریان سفر به قاهره با طرف مصری درباره حل کامل بحران برق در نوارغزه به توافق رسید و توافقنامه ای را در این زمینه امضا کرد.

وی افزود: این توافقنامه در سه مرحله اجرا خواهد شد. "محمد عسقول" از مقامات دولت منتخب فلسطین در این باره اظهار داشت : بحران برق غزه به زودی به پایان خواهد رسید و دیگر تکرار نخواهد شد.

النشره نیز گزارش داد که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با "محمد طنطاوی" رئیس شورای عالی نظامی مصر در قاهره دیدار کرد.

در این دیدار تحولات منطقه و پیامدهای آن بر روند سازش خاورمیانه و نتایج نشست های جنبش های فتح و حماس در قاهره در راستای تحقق وحدت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پایگاه خبری محیط نیز گزارش داد که ابومازن امروز با "رمضان عبدالله شلح" دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در قاهره دیدار کرد. در این دیدار تلاشهای انجام شده برای اجرای توافقنامه قاهره بحث و بررسی شد.

"احمد یوسف" مشاور اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت منتخب فلسطین نیز در گفتگو با روزنامه الشرق چاپ عربستان سعودی اعلام کرد که در روابط جنبش حماس با مصر یک تحول واقعی به وجود آمده است و نظام کنونی مصر حامی قضیه فلسطین است.

وی همچنین اعلام کرد که در سایه قیام های عربی منطقه احتمال تجاوز جدید رژیم صهیونیستی به نوارغزه بعید به نظر می رسد چرا که در گذشته رژیم های عربی چتر حمایتی اسرائیل بودند و مانع واکنش مردمی در جهان عرب و اسلام علیه رژیم اسرائیل می شدند اما با سرنگونی این رژیمها، این مانع برداشته است، بنابراین، اسرائیل فکر حمله گسترده به غزه را در سر نمی پروراند.