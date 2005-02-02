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۱۴ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۵۵

فردا با حضور بر مزار شهيدان در سراسر كشور

ايرانيان به ميهماني لاله ها مي روند

روابط عمومي و بين الملل بيناد شهيد و امور ايثارگران اعلام كرد : مراسم ميهماني لاله ها روز پنج شنبه بر مزار شهدا برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي و بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران اين مراسم در ساعدت 14 روز پنج شنبه در بهشت زهرا (سالن دعاي ندبه) با حضور خانواده هاي معظم شهدا و مردم برگزار مي شود.

 

کد مطلب 154257

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