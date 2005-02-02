ايرانيان به ميهماني لاله ها مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روابط عمومي و بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران اين مراسم در ساعدت 14 روز پنج شنبه در بهشت زهرا (سالن دعاي ندبه) با حضور خانواده هاي معظم شهدا و مردم برگزار مي شود.